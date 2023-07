Akrobatik – Leidenschaft für Bewegung

Seit Kurzem gibt es in Waidhofen den multifunktionellen Raum Pfau, der ein Zuhause für verschiedene Initiativen rund um das Thema Bewegung sein soll. Initiiert met het project van Petra en Philipp Matern, dat dort onder andere Akrobatikkurse anbieten. Beiden wuchsen in Waidhofen auf und zogen nach einigen Jahren in Wien 2019 mit ihrer Familie zurück in ihre Heimatstadt.

Ihr Interesse für Zirkuskünste wurde bereits in der Schulzeit weckt, die Philipp Matern meldt. „Ich besuchte die Sporthauptschule Zell und dort haben wir Jonglieren gelernt“, zegt er. “Durch die Besuche internationaler Festivals beginnen wir uns dann auch für Zirkusakrobatik zu interessieren. In Wien heeft Petra und ich dann gemeinsam den Verein Kreativsport gegründet, der bis heute mehrmals die Woche Akrobatiktrainings anbietet.

Internationale Akrobatikszene im Ybbstal

Im Laufe der Jahre wurde aus Begeisterung Leidenschaft, die beide traten onder andere zehn Jahre in Folge auf dem Linzer Straßenkunstfestival Pflasterspektakel auf. 2016 tot 2020 veranstaltete van de internationale creatieve sport van de Oostenrijkse acrobatische conventie in der Fachschule Unterleiten in Hollenstein en de internationale akrobatikszene in Ybbstal.

Mit dem Verein Zirkus Augustine beets Phillip en Petra Matern onder andere Kurse für Partnerakrobatik und Kinderakrobatik an. Foto:

Petra Moeder



In Fortsetzung dieser Initiative eröffneten both im Vorjahr nun den Bewegungsraum Pfau. Benannt wurde dieser in Anlehnung and die Essigbrennerei Pfau, die sich früher an der gleichen Adresse befand. „Es war immer unser Traum, ein Wohnzimmer zu haben, das genug Platz zum Turnen bietet“, zegt Petra Matern. „Jetzt is ein externer Raum geworden, was niet besserist, wel zo flexibel en auch von anderen Leuten kann. Met unseren Kursen möchten wir Menschen mit Spaß und Begeisterung neue Formen der Bewegung vermitteln“.

Raum für Bewegung jeglicher Art bieten

Seit Herbst 2022 wächst das Kursangebot im Bewegungsraum Pfau. Angeboten waren cursussen en workshops van externe Kursleiterinnen en Kursleitern van Verein Zirkus Augustine, der gevallen van Petra en Philip Matern ins Leben gerufen wurde. „Ab dem Herbst biedt onder andere verschillende cursussen voor yoga, Qi Gong, vrije Tanzen en Kinder-Yoga“, zegt Petra Matern. Met Zirkus Augustine-bieten met eigen kinderakrobatik, hoelahoep, een handstand-kurs sowie een gratis Zirkustraining en. Zudem unterrichten wir ab nächstem Semester über die Sportunion Partnerakrobatik.”

Der neu adaptiere Vorraum dient als Teeküche und bietet Platz zum Verweilen und Umziehen. Foto:

Petra Moeder



Der Raum kan worden gebruikt voor andere cursussen, cursussen, seminars en workshops. „Wir unterstützen jegliche Art von Bewegung and beeten Platz dafür“, meint Petra Matern. Vor een eigen Monaten wurde der Vorraum als kleine Teeküche adaptiert en kan jetzt zum Umziehen en Verweilen werden gebruikt. Voor die Zukunft heeft Philip Matern met diesem Projekt Anstöße für nieuwe Initiativen setzten zu können: „Wir wollen mit dem Bewegungsraum einen Samen säen, der wächst and gedeiht und aus dem dann whoder new tolle Projekte wachsen and entstehen.“