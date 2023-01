AKP-Politiker bedrohten Gegner: Diplomatische Empörung nach türkischem Hassvideo

Bei einem Wahlkampf in Neuss redet sich ein AKP-Politiker in Rage und schießt heftig unter anderem auf PKK- und Gülen-Anhänger. Das Außenministerium ist sauer – und droht mit Konsequenzen.

Wenige Monate vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei sorgte der Auftritt eines türkischen Politikers in Deutschland für Unmut. Der türkische Botschafter wurde wegen des Vorfalls ins Auswärtige Amt nach Berlin eingeladen. „Auftritte wie der eines türkischen Abgeordneten in Neuss dürfen sich nicht wiederholen. Hate Speech und Hate Speech haben in Deutschland nichts zu suchen“, schrieb das Auswärtige Amt auf Twitter.

Es wurde „unmissverständlich“ daran erinnert, dass Auslandswahlkampfveranstaltungen vorab genehmigt werden müssten. „Wenn sich türkische Vertreter nicht an die Spielregeln halten, müssen wir die Konsequenzen prüfen“, hieß es.

Die Einladung eines Botschafters ist eine sanftere Form des Protests. Die nächste Kritikebene wäre eine formelle Vorladung. Die drastischste diplomatische Sanktion ist die Ausweisung des Botschafters eines anderen Landes.

AKP-Abgeordneter fordert „Vernichtung“ von PKK-Anhängern

Der Parlamentsabgeordnete der Regierungspartei AKP in der Türkei, Mustafa Acikgöz, hat am Freitag auf Twitter ein Video veröffentlicht, in dem er die Anhänger seiner Partei in Deutschland auf die anstehenden Wahlen in der Türkei einschwört. Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sollen im Juni stattfinden, laut Präsidialamt aber auf Mai vorgezogen werden.

In dem Video forderte der AKP-Abgeordnete die „Vernichtung“ von Anhängern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der sogenannten Gülen-Organisation. Wie in der Türkei werde ihnen auch in Deutschland kein Wohnrecht eingeräumt, sagte er laut dem Video. „Mit Gottes Erlaubnis werden wir sie überall auf der Welt aus den Löchern ziehen, in denen sie sich versteckt haben, und sie zerstören“, sagte er. Anhänger der PKK seien „gottlose Feinde“ der Religion, und die Gülen-Organisation wolle den muslimischen Glauben ändern und „christianisieren“, so Acikgöz. Im Video sind zustimmende Rufe aus dem Publikum zu hören.

Vier Anzeigen nach dem Auftritt eines türkischen Politikers

Die Polizei im nordrhein-westfälischen Rhein-Kreis Neuss teilte mit, sie habe vier Hinweise auf den Auftritt des Politikers erhalten.

Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker sind seit 2017 für drei Monate vor Wahlen oder Abstimmungen in ihren Ländern verboten. Außerhalb der Wahlkampfzeiten müssen alle politischen Auftritte ausländischer Regierungsmitglieder zehn Tage im Voraus beantragt und von der Bundesregierung genehmigt werden. Mit der Regelung hatte die damalige Bundesregierung Konsequenzen aus dem Streit um Auftritte türkischer Politiker vor einem Verfassungsreferendum in der Türkei im Jahr 2017 gezogen.

Der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, sagte am Samstag vor Journalisten, die Türkei respektiere die Vorschriften und halte sich daran.