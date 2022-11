Akademische Mitarbeiter der Universität von Kalifornien streiken für höhere Löhne im größten Streik im US-Hochschulwesen

Streikende Akademiker beschuldigen die UC-Verwalter auch, nicht in gutem Glauben mit ihrer Gewerkschaft verhandelt zu haben, während sie im ganzen Staat Streikposten abhielten.

Liz Haven, eine Chemiestudentin, sagte, dass die Studenten nicht erkennen, wie wenig die Arbeiter verdienen, und den Streik im Allgemeinen unterstützt hätten.

„Ich hoffe wirklich, dass wir hier draußen der Gemeinde und allen Studenten wirklich mitteilen können, wie unsere Arbeits- und Lebenssituation ist, und dass wir es verdienen, für unsere Arbeit angemessen entlohnt zu werden“, sagte Haven, der zu einem Wachstum gehörte Anzahl Streikposten vor dem berühmten Sather Gate an der UC Berkeley.

UC-Vertreter sagten den Schülern, sie sollten planen, an ihren Kursen teilzunehmen, obwohl einige je nach Länge und Ausmaß der Teilnahme am Streik abgesagt werden könnten.

„Abteilungsleiter und Fakultät werden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Unterricht und die Benotung sowie die Forschung so wenig wie möglich gestört werden“, sagten Beamte der UC Berkeley in einer E-Mail an die Studenten der Universität.

Akademiker kämpfen mit einigen der höchsten Wohnkosten des Landes an den meisten UC-Campussen und sagen, dass sie mit den Löhnen, die von der renommierten University of California gezahlt werden, nicht auskommen.

UC sagte, es habe den vier Verhandlungseinheiten, die von den United Auto Workers vertreten werden, mehrjährige Lohnerhöhungen angeboten, wobei die Erhöhung im ersten Jahr zwischen 4 und 26 Prozent liege.

Angestellte Lehrassistenten würden zwischen 24.874 und 30.893 US-Dollar verdienen, um halbtags zu arbeiten, eine Steigerung von 7 Prozent im ersten Jahr und eine Steigerung von 3 Prozent in den folgenden Jahren des Vertrags, sagte Michael Brown, Provost und Executive Vice President für akademische Angelegenheiten der UC, sagte in einem Brief, der am Montag in der Los Angeles Times veröffentlicht wurde.

UC-Beamte versuchten, die Situation in einer schriftlichen Erklärung zu regeln, als der Streik begann.

„Akademische Forscher, Postdoktoranden, Doktoranden und akademische Mitarbeiter sind alle geschätzte Mitglieder der UCSC-Gemeinschaft und spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Mission der Universität“, sagte UC Santa Cruz in einer Erklärung. „Wir unterstützen das Streikrecht dieser Beschäftigten, und der Campus unternimmt auch Schritte, um die Kontinuität seines Forschungs- und Lehrbetriebs aufrechtzuerhalten, falls ein Streik unvermeidlich ist.“