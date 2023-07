Die Kläger argumentieren, dass das Verbot des chinesischen Video-Hosting-Dienstes verfassungswidrig sei

Universitätsdozenten und Befürworter der freien Meinungsäußerung in Texas haben die Landesregierung wegen einer Regelung verklagt, die die Verwendung von TikTok in offiziellen Netzwerken verbietet, und behaupten, das Verbot habe der akademischen Forschung geschadet und gegen die US-Verfassung verstoßen.

Die Klage wurde am Donnerstag im Namen der Coalition for Independent Technology Research eingereicht, zu deren Mitgliedern öffentliche Universitätsprofessoren gehören. In der Klage wurde argumentiert, dass das TikTok-Verbot die akademischen Freiheiten und verfassungsmäßigen Rechte mit Füßen trete, und betont, dass die Regierung dazu nicht befugt sei „Kontrolle“ Stipendium.

„Die Entscheidung von Texas, den Lehrkräften öffentlicher Universitäten den Zugang zu einer wichtigen Kommunikationsplattform zu verwehren, gefährdet sowohl Forschung als auch Lehre.“ sagten die Kläger und fügten hinzu, dass das Verbot ebenfalls bestehe „verfassungswidrig“ Und „Kann die Prüfung des Ersten Verfassungszusatzes nicht überleben.“

Zu den Klägern gehören Dr. Michael Williams, Kanzler des University of North Texas Systems, und mehrere Mitglieder des Universitätsvorstands.









Die im vergangenen Dezember vom Gouverneur von Texas, Greg Abbott, umgesetzte Maßnahme verbot Staatsbeamten die Nutzung von TikTok in Regierungsnetzwerken oder -geräten und verhängte Beschränkungen für staatlich finanzierte Universitäten. Befürworter des Verbots sagen, die Social-Media-Plattform stelle eine ernsthafte Bedrohung für die Daten und Privatsphäre der Amerikaner dar und verweisen darauf, dass sie Eigentum des in China ansässigen Unternehmens ByteDance sei.

In der Klage heißt es jedoch weiter, dass das Verbot nicht nur die legitime Forschung – auch zu den potenziellen Risiken von TikTok – eingeschränkt habe, sondern auch daran gescheitert sei „die Fähigkeit Chinas, sensible Daten über Amerikaner zu sammeln, erheblich einschränken.“

„Obwohl Texas ein berechtigtes Interesse daran hat, die Privatsphäre der Texaner zu schützen, ist das Verbot nicht auf dieses Interesse zugeschnitten.“ Es fuhr fort und forderte das Gericht auf, die Beschränkungen aufzuheben oder eine zu gewähren „verfassungsrechtlich angemessene Möglichkeit, auf TikTok zu Forschungs- und Lehrzwecken zuzugreifen.“

Mehr als 20 Bundesstaaten haben ähnliche Verbote wie in Texas erlassen, während die Bundesregierung Mitarbeitern und Auftragnehmern auch den Zugriff auf TikTok über offizielle Geräte untersagt hat. Sowohl das FBI als auch die Federal Communications Commission haben gewarnt, dass die Website Benutzerdaten an ihre Muttergesellschaft oder sogar an die chinesische Regierung weitergeben könnte, was die von Staatsbeamten geäußerten Bedenken widerspiegelt.

Peking und TikTok selbst haben die Datenschutzbefürchtungen jedoch wiederholt zurückgewiesen und darauf bestanden, dass sie unbegründet seien und die Daten der Plattform sicher seien. Anfang des Jahres forderte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums die Vereinigten Staaten auf, damit aufzuhören „unterdrücken“ Das Unternehmen wirft Beamten vor „Verbreitung von Desinformation“ über TikTok.

Eine Reihe US-Rechtegruppen haben ebenfalls landesweite TikTok-Verbote angefochten. Nachdem Montana im Mai sein eigenes Verbot erlassen hatte, sagte die American Civil Liberties Union, die Maßnahme sei davon inspiriert „antichinesische Stimmung“ während die Handelsgruppe NetChoice es erklärte „ignoriert die US-Verfassung, das ordnungsgemäße Verfahren und die freie Meinungsäußerung.“