AK bekritiseert het artikel Preiserhöhungen von Diskont- und Marken

Die Preise für Nahrungsmittel sind im Mai im Schnitt um 12 Prozent gestiegen en damit starker als die durchschnittliche Teuerung (9.0 Prozent). Die Arbeiterkammer-kritiek, die zelfgekozen vormen van preisgünstige producten zijn die steeds meer Zeitviel mehr Kosten en es auch schon teureren Markenprodukten kräftige Preiserhöhungen gibt. Volgens de AK-Preismonitor is de prijs die wordt betaald in de handelswinkels en in de onlinewinkels gevestigd.

Een van de beste pizza’s die ooit in de zomer van 2022 is verkocht, heeft een dubbele prijs gekregen van 123 Prozent tot in 2022. Aber auch Markenprodukte wie Wiener Zucker von Agrana (+61 Prozent) of Ölz-Toast (+31 Prozent) wurden gegenüber dem Vorjahr noch einmal teurer. Beim Müller-Online-Shop seien preiswerteste Drogerieware oft nicht lieferbar weden, bekritiseerde AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic. „Konsumentinnen und Konsumenten können dann nur mehr ein deutlich teureres Markenprodukt kaufen“, dus Zgubic am Dienstag laut einer Aussendung. Die AK hat im Juni in de Online-Shops (Bipa, DM, Müller, Billa, Interspar) en Geschäften (Bipa, Müller, DM, Hofer, Lidl, Penny, Spar, Billa, Billa Plus en Interspar) preiswerteste Drugstore, Lebens- en reinigingsmiddel voor Marken-Drogeriewaren en Marken-Lebensmittel erhoben.

AK bekritiseert het artikel Preiserhöhungen von Diskont- und Marken

Austria News