Ajay Devgn, Madhur Bhandarkar und weitere Promis sind traurig über den plötzlichen Tod eines erfahrenen Schauspielers

Der erfahrene Bollywood- und Marathi-Bühnen-, Film- und Fernsehschauspieler Vikram Gokhale ist am Mittwoch nach längerer Krankheit verstorben. Er litt an mehreren Krankheiten und wurde im Krankenhaus Deenanath Mangeshkar behandelt. Heute Nachmittag verschlechterte sich sein Zustand. Er war 82. Lesen Sie auch – Der erfahrene Schauspieler Vikram Gokhale stirbt im Alter von 82 Jahren an einer längeren Krankheit

Sein plötzlicher Tod hat die Branche traurig gemacht. Ajay Devgn, Madhur Bhandarkar, Ashoke Pandit und weitere Promis trauern um ihn. „Vikram Gokhale Sir hat den Rollen, die er versucht hat, viel Gewicht verliehen. Er stand immer aufrecht. Ich hatte das Glück, die Bildschirmzeit mit ihm zu teilen. Sein Tod ist sehr traurig. Ich bete, dass seine Seele ewigen Frieden findet. RIP Vikram Sir Beileid an seine Familie Shanti“, twitterte Ajay. Lesen Sie auch – Drishyam 2-Star Shriya Saran BRICHT DAS SCHWEIGEN darüber, dass sie getrollt wurde, weil sie ihren Ehemann in der Öffentlichkeit geküsst hat

Madhur Bhandarkar schrieb: „Traurig zu hören, dass der erfahrene Schauspieler #VikramGokhale ji, einer der talentiertesten Schauspieler, verstorben ist, wird sein Beitrag im Hindi- und Marathi-Kino für seine Leistung immer in Erinnerung bleiben. ?#OmShanti?“ Lesen Sie auch – Drishyam 2: Ajay Devgn-Tabus Film rockt die Kinokassen, aber Sie werden schockiert sein, die Unterschiede in ihrem Nettowert zu sehen

Ashoke Pandit twitterte: „Vikram Gokhale ji ist nicht mehr bei uns! Möge seine Seele in Frieden ruhen! Das ist ein großer Verlust für unsere Branche! Om Shanti!“ Aly Goni twitterte: „Möge Gott Ihre Seele in Frieden ruhen lassen, Sir.“ Anirudh Dave schrieb: „Einer der besten Schauspieler #VikramGokhale ji, ich habe viel von dir gelernt … es ist das Ende einer Ära, Baauji? RIP.“

Jaaved Jaaferi twitterte: „Schweren Herzens erkenne ich den Tod eines weiteren beeindruckenden Talents meiner Bruderschaft an. #VikramGokhale Sahabs Auftritte in #Agneepath #SalimLangdePeMatRo #HumDilDeChukeSanam #Anumati #Natsamrat sind bewundernswert in Erinnerung. Herzliches Beileid an seine Familie und Freunde.“

Seine sterblichen Überreste werden nach Balgandharva Sabhagruha gebracht, wo seine Familienmitglieder und Freunde ihm die letzte Ehre erweisen werden.

