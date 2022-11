Ajay Devgn, Akshaye Khanna-Star wird wahrscheinlich Rs 11 crore sammeln

Mit Ajay Devgn, Akshaye Khanna und Tabu in den Hauptrollen sorgt Drishyam 2 für Chaos an den Kinokassen, da der Film den Montagstest mit Bravour bestanden hat. Der Film hat an seinem Eröffnungswochenende Rs 64,14 crore verdient und selbst am vierten Tag der Veröffentlichung läuft Drishyam 2 in vollen Kinos.

Laut einem Bericht in Pinkvilla sammelte die Regie von Abhishek Pathak am Montag, dem 21. November, Rs 10,75 bis Rs 11,75 crore, und daher liegen die viertägigen Sammlungen des Films jetzt bei etwa Rs 75 crore. Der Bericht fügt auch hinzu, dass der Thriller auf Einzelbildschirmen und auch in Multiplexen gut funktioniert.

In der Zwischenzeit, früher an diesem Tag, ging der Filmhandelsanalyst Taran Adarsh ​​zu seinem Twitter-Account und teilte die Zahlen des Eröffnungswochenendes mit, als er twitterte: „#Drishyam2 beendet *Wochenende 1* mit einem BIG BANG… Erstellt Chaos an Tag 3… Startet und belebt das Geschäft neu… Bringt FREUDE, HOFFNUNG, VERTRAUEN, OPTIMISMUS zurück… Zielt auf 100 Cr. in *Woche 1*… Das ist ein Volltreffer… Fr. 15,38 Cr., Sa. 21,59 Cr., So. 27,17 Cr. Gesamt: ₹ 64,14 Cr. #India biz .“

Am ersten Tag des Kinostarts wurde Drishyam 2 zum zweitgrößten Bollywood-Opener des Jahres und übertraf Kartik Aaryan, Kiara Advani und Tabu-Star Bhool Bhulaiyaa 2. Die von Anees Bazmee inszenierte Horrorkomödie sammelte am ersten Tag Rs 14,11 crore 20. Mai früher in diesem Jahr.

Abgesehen von den drei Hauptdarstellern spielen in Drishyam 2 auch Shriya Saran, Ishita Dutta, Rajat Kapoor, Saurabh Shukla und Kamlesh Sawant in Schlüsselrollen. Akshaye Khanna wurde der Besetzung hinzugefügt und seine Szenen bekommen den maximalen Applaus, wie in den Videos zu sehen, von den Theatern. Es wird erwartet, dass der Film dem Varun Dhawan und Kriti Sanon Hauptdarsteller Bhediya, der nächsten Freitag, den 25. November, veröffentlicht wird, starke Konkurrenz machen wird.