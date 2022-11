Ajay Devgn, Akshaye Khanna-Hauptdarsteller sammelt Rs 36,97 crore

Drishyam 2 Kassenabholung Tag 2: Drishyam 2 von Ajay Devgn, Akshaye Khanna und Tabu soll einen respektablen Start an den Kinokassen hingelegt haben. Es dominierte an seinem zweiten Tag die Abendkasse. Der Film sollte in den folgenden Tagen zusätzliches Geld einbringen und könnte die Rs 100 crore-Marke überschreiten.

Taran Adarsh ​​teilte Details darüber aus und schrieb: „Alle Schätzungen und Berechnungen gehen ins Wanken … #Drishyam2 ist SENSATIONAL an Tag 2 … East. Westen. Norden. Süden. Der REMARKABLE RUN geht weiter PAN-#India… Multiplexe hervorragend, Massentaschen schließen sich der Party an… Fr 15,38 Cr, Sa 21,59 Cr. Gesamt: ₹ 36,97 cr. #Indiengeschäft.“

Drishyam 2 hat die Einnahmen von Bhool Bhulaiyaa 2 Tag 1 laut Sammlungen in nationalen Ketten übertroffen.

Er schrieb: #Drishyam2 vs. #BhoolBhulaiyaa2 bei *nationalen Ketten*… *Day 1* Business… #Drishyam2, #PVR: 3,45 Cr, #INOX: 2,75 Cr, #Cinepolis: 1,40 Cr, Gesamt: ₹ 7,60 Cr. #BhoolBhulaiyaa2, #PVR: 3,27 Cr, #INOX: 2,61 Cr, #Cinepolis: 1,35 Cr, Gesamt: ₹ 7,23 Cr.“

Ajay Devgn erinnerte sich an den verstorbenen Direktor der Franchise, Nishikant Kamat. Drishyam 2 ist die Fortsetzung des Kult-Krimi-Thrillers aus dem Jahr 2015 und wurde vom gefeierten Regisseur Kamat geleitet.

Auf seinem Twitter teilte Ajay ein Erinnerungsfoto von Drishyams Beförderungen, und der Schauspieler würdigte die verstorbene Seele, indem er schrieb: „Heute, da der Fall Drishyam nach 7 Jahren wieder aufgerollt wird, nehme ich mir einen Moment Zeit, um mich an Nishi zu erinnern … #NishikantKamat #Drishyam2 .“

Für Uneingeweihte ist Drishyam die Fortsetzung des beliebten Films Drishyam aus dem Jahr 2015. In beiden Drishyam-Filmen in Hindi, die 2013 und 2021 debütierten, ist Mohanlal die Hauptrolle. Im ersten Film spielt Tabu einen hochrangigen Polizisten, dessen Sohn auf mysteriöse Weise verschwindet, nachdem er in eine zwielichtige Situation geraten ist.

In Drishyam 2 ist Tabus Charakter kein Polizist mehr und arbeitet stattdessen daran, Ajay Devgns Charakter, den Protagonisten des Films, zu besiegen. Angesichts der Tatsache, dass der Film ein Suspense-Thriller ist, macht es Sinn, dass Tabu nur ungern irgendwelche Geheimnisse preisgibt.