Der FC Twente wird bekannt geben, dass Naci Ünüvar von Ajax kommt, daher wird der Klub aus Enschedes für heute Bericht erstatten. Der zwei Jahre alte Spieler musste in Amsterdam antreten und war auch in der Nähe von Trabzonspor nicht in der Lage, sein Glück zu versuchen.

„Ünüvar ist ein sehr talentierter Spieler, der viele verschiedene Positionen spielen kann“, sagt Jan Streuer, technischer Direktor des FC Twente, auf der Website des Vereins. „Jetzt ist der Moment gekommen, in dem die Spieler in der Eredivisie ihr Glück tun werden.“

Die internationale Jugend der Türken gilt seit langem als eines der größten Talente in der Nachwuchsentwicklung von Ajax. Im Dezember 2019 debütierte er in der Armeeabteilung des britischen Divisionisten Spakenburg und wurde von der Strafverfolgungsbehörde angegriffen. Geboren in Zaandam. Er spielte noch zwei Jahre lang, war aber nie in der Eredivisie.

In den Diensten von Trabzonspor bestritt er acht Duelle in der türkischen Süper Lig und erzielte ein Tor.

