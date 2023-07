Als Spieler gewann er mit Ajax Amsterdam und Manchester United die Champions League und trat nach einer enttäuschenden Saison als Funktionär bei Ajax zurück. Doch der Urlaub danach ist alles andere als erholsam: Edwin van der Sar wird mit einer Gehirnblutung in eine Klinik eingeliefert.

Weit über seine Heimat Niederlande hinaus herrscht große Sorge um Torwartlegende Edwin van der Sar. Der 52-Jährige liege nach einer „Gehirnblutung“ im Krankenhaus auf der Intensivstation, sagte van der Sars‘ langjähriger Klub Ajax Amsterdam. Der Niederländer sei „in einem stabilen Zustand“, Ajax kündigte ein „Update“ an, „sobald es konkretere Informationen gibt“. Die Tageszeitung „De Telegraaf“ berichtete, dass van der Sar die Gehirnblutung im Urlaub in Kroatien erlitten habe. Er sei per Hubschrauber von „einer kleinen kroatischen Mittelmeerinsel“ ins Krankenhaus geflogen worden. Dort wird er behandelt.

Nach einer enttäuschenden Saison trat van der Sar am 1. Juni von seinem Amt als Geschäftsführer bei Ajax zurück. Nach fast elf Jahren im Management sei er leer, er wolle zur Ruhe kommen und sich distanzieren, sagte er und sprach von Erschöpfungs- und Müdigkeitserscheinungen. „Wir haben einige wirklich schöne Dinge erlebt, aber es war auch eine unglaublich schwierige Zeit.“ Ajax Amsterdam hatte in der vergangenen Saison keinen Titel gewonnen und wurde in der heimischen Liga nur Dritter.

Als Spieler feierte er mit Ajax und später mit Manchester United große Erfolge und gewann zweimal die Champions League (1995 mit Ajax und 2008 mit Manchester) sowie jeweils vier nationale Meistertitel. In der Saison 1997/98 erzielte er sein einziges Profifußballtor vom Elfmeterpunkt für Amsterdam. Van der Sar spielte auch für Juventus Turin, wo er in der Saison 1999/2000 der erste nicht-italienische Torhüter in der Vereinsgeschichte war. Von dort wechselte er zu Fulham FC, bevor er für die letzten Jahre seiner langen Karriere zu United wechselte.

Von 1994 bis 2008 bestritt van der Sar insgesamt 130 Länderspiele für die niederländische Nationalmannschaft. Damit ist van der Sar der Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen für Oranje, nur Wesley Sneijder (134) hat häufiger für die Nationalmannschaft gespielt. Bei der Weltmeisterschaft 1994 kam er nicht zum Einsatz, stand dann aber bis 2008 bei allen Welt- und Europameisterschaften im Tor der Niederlande – mit Ausnahme der Weltmeisterschaft 2002, die Oranje verpasste.