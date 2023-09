München – Dem bayerischen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger, der auch Vorsitzender der Freien Wähler ist, ist der Befreiungsversuch am vergangenen Donnerstag nicht gelungen. Darin sind sich fast alle politischen Beobachter und Kommentatoren einig.

Nach einer Exegese der wenigen Sätze, die Aiwanger über die Affäre um ein Nazi-Flugblatt an seiner ehemaligen Schule machte, machte sich Verwirrung breit. Was hat der Politiker eigentlich klargestellt und wofür hat er sich entschuldigt? Für Dinge, an die er sich nicht erinnern kann?

Entschuldigung „überfällig“: Söder drängt Aiwanger zur Beantwortung der offenen Fragen

Offenbar konnte Aiwanger seinen Chef, Ministerpräsident Markus Söder (CSU), mit seiner Aussage nicht wirklich begeistern. Die „Entschuldigung“ sei „überfällig“, bemerkte Söder am Rande eines Termins in Mittelfranken. Allerdings seien „viele Fragen weiterhin unbeantwortet“.

Söder pochte auf die „zeitnahe“ Beantwortung von 25 Fragen, die er Aiwanger bei einer Krisensitzung des Koalitionsausschusses sozusagen als Strafe gestellt hatte. „Und zeitnah bedeutet heute, im Laufe des Tages“, fügte Söder am Freitag hinzu.

Flugblattaffäre: Söder erhöht erneut Druck auf Aiwanger



„Zeit, die braune Socke runterzuholen“: Welche Rolle spielt Aiwangers Lehrer in …



Unter diesem Druck sagte Aiwanger: „Wenn die Nachfrage bis heute Abend da ist, werden wir versuchen, bis heute Abend zu liefern.“ Er wolle nicht beschuldigt werden, fügte er hinzu. Bis Freitagabend standen die Antworten allerdings noch aus.

Kritik an der Kommunikationsstrategie von Hubert Aiwanger

Auch Vertreter jüdischer Organisationen und den Bundes-Antisemitismusbeauftragten konnte Aiwangers kurzfristige Stellungnahme nicht überzeugen. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, warf ihm vor, dass er keinen Willen zur offenen Aufklärung zeige.

Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein kritisierte, dass Aiwanger der Erinnerungskultur in Deutschland schade, weil er die Vorwürfe nicht vollständig aufkläre. Der Passauer Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter hielt Aiwangers Kommunikationsstrategie für „professionalisierungsbedürftig“.

„Quatschgeschichten“: Freie Wähler stehen weiterhin hinter Hubert Aiwanger

Aiwanger hatte nur eines deutlich gemacht: Er fühle sich wie ein Opfer. „Ich habe den Eindruck, dass ich politisch und persönlich erledigt werden sollte.“ Die Pose der verfolgten Unschuld kommt bei Aiwangers Anhängern gut an, wie sich am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung in Aschau am Chiemsee zeigte, bei der der FW-Chef demonstrativ gefeiert wurde.

„Rechtspopulistischer Demagoge“: SPD-Spitzenkandidat fordert Entlassung Aiwangers



Flugblattaffäre: Aiwanger entschuldigt sich – kein Rücktritt



Ein Besucher der Veranstaltung wurde von „t-online“ mit den Worten zitiert: „Aiwanger ist ein guter Mann. Als er 17 Jahre alt war – das waren alles Gaunergeschichten. Die Presse will nur, dass die Grünen die Wahl gewinnen.“ Aiwanger ging bei der Veranstaltung nicht auf die Affäre ein, sagte aber in einem Interview mit der „Welt“: „Meiner Meinung nach wird hier die Shoah für parteipolitische Zwecke missbraucht.“ Er warf der „SZ“, die als erste Vorwürfe gegen ihn meldete, vor, ihn politisch zerstören zu wollen.

Markus Söder will die „bürgerliche Koalition“ mit den Freien Wählern weiterhin fortsetzen

Unterdessen boomen die Spekulationen darüber, wie Söder mit dem Fall umgehen wird und was das alles für die Landtagswahl und die anschließende Koalitionsbildung bedeuten könnte. Dem Regierungschef stehen eine ganze Reihe von Optionen zur Verfügung, wobei unterschiedliche Ansichten darüber bestehen, welche ihm und der CSU nützen oder schaden könnten.

Auch nach Bekanntwerden der Affäre um das Hass-Flugblatt in der Schultasche des jungen Aiwanger bekräftigten sowohl der Betroffene als auch Söder, dass sie ihre „bürgerliche“ Koalition nach der Landtagswahl am 8. Oktober fortsetzen wollten.

wie du mir so ich dir? So könnte Markus Söder den Machthunger Aiwangers ausnutzen

Wahrscheinlich wäre es Söder lieber, wenn die Freien Wähler ihren Spitzenmann selbst abziehen würden, für den Fall, dass er unhaltbar geworden wäre. Denn mit dem selbstbewussten Aiwanger an der Spitze hatte der CSU-Chef einige Probleme mit seinem Koalitionspartner.

Eine gewisse Abschwächung des Ergebnisses der Freien Wähler würde auch den Appetit des kleineren Koalitionspartners auf Kabinettsposten dämpfen. Aiwanger hat wiederholt angedeutet, dass er die Zahl der seiner Partei angehörenden Minister und Staatssekretäre erhöhen will.

„Keine Grünen in der Regierung“: Aiwanger ist zurück auf der Wahlkampfbühne…



Aiwanger verteidigt sich: Der Druck werde immer größer



Söder hat die erste Interpretationskompetenz, ob die Antworten, die Aiwanger auf den 25-Fragen-Katalog geben soll, ausreichen, um seinen Stellvertreter im Amt zu halten oder nicht. Es besteht der Verdacht, dass Söder bereits eine klare Vorstellung davon hat, wie er mit den Äußerungen seines Stellvertreters umgehen soll.

Aiwanger-Skandal: Grüne, SPD und FPD positionieren sich für die Landtagswahl

Eine Entlassung Aiwangers würde sicherlich einen ernsthaften Konflikt mit den Freien Wählern auslösen, die bisher an ihrem Spitzenmann festgehalten haben. In diesem Fall würde die Koalition wahrscheinlich zerbrechen, was für den Freistaat ein „riesiges Stabilitätsproblem“ (Oberreuter) bedeuten würde.

Von den Oppositionsparteien Grüne, SPD und FDP haben sich die Liberalen mit ihrem Landesvorsitzenden Martin Hagen als Ersatzkoalitionspartner angeboten. Der Haken: In früheren Umfragen lagen die bayerischen Freien Demokraten zwischen vier und fünf Prozent. Allerdings ist Hagen optimistisch, die Wählerzahl bis zum Wahltag auch auf Kosten der Freien Wähler steigern zu können.

„Unter aller Sau“: Spurensuche im Haus der Aiwangers



„Schlimmster Nazi-Jargon“: Darum will Söder Aiwanger (noch) nicht …



Heinrich Oberreuter bewertet solche Vorstöße, die auch von den Grünen kommen, als moralisch fragwürdig. Wer vom „Dreck“ anderer profitieren will, „hat selbst Dreck auf sich“, sagt der langjährige Leiter der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Oberreuter geht davon aus, dass die Koalition aus CSU und Freien Wählern nach der Wahl letztlich weiterbestehen wird – mit oder ohne Hubert Aiwanger.