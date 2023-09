Hubert Aiwanger hat in einem Interview mit der „Welt“ erstmals ausführlich über die Flugblattaffäre gesprochen. Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident stellt in seiner Aussage klar, dass er kein Antisemit, sondern ein Menschenfreund sei – zumindest als Erwachsener „in den letzten Jahrzehnten“. „Ich habe das so formuliert, dass es bei einem Kamerainterview zwischen Tür und Angel irreführend war. Ich war nie ein Antisemit.“

Im Interview geht er auf die Vorwürfe ein, Aiwanger habe das antisemitische Flugblatt erstellt. „Von den Vorwürfen bleibt, dass in meiner Tasche ein Blatt oder mehrere Blätter abscheulichen Papiers gefunden wurden“, sagt der Freie-Wähler-Chef. Aus seiner Sicht „haben sie offenbar absichtlich gelogen und schwerwiegende Verdachtsmomente gemeldet.“ Und dann hieß es, es gäbe Zeugen – aber jetzt gibt es keine mehr.“

Auf die Idee, dass sein Bruder den Flyer geschrieben haben könnte, sei „die ‚SZ‘ offenbar nie gekommen. Sie hatten es auf mich abgesehen, Punkt. Das war eine ungeschickte und bodenlose Gemeinheit“, schimpft Aiwanger gegenüber der „Welt“.

„Gröberer Unsinn“: Der Journalistenverband weist Aiwangers Vorwürfe scharf zurück

Der Deutsche Journalistenverband (DJV) wies am Freitag scharf den Vorwurf Aiwangers zurück, die Medien würden das antisemitische Flugblatt aus seiner Schulzeit für eine politische Kampagne gegen ihn nutzen. DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall bezeichnete die Vorwürfe des Freie-Wahler-Chefs am Freitag in Berlin als „kruden Unsinn, mit dem Hubert Aiwanger an die Verschwörungsideologen anknüpft“.

Es sei unverständlich, dass Aiwanger als Vize-Ministerpräsident eines großen Bundeslandes nicht einmal über rudimentäre Kenntnisse in Journalismus und Medien verfüge, sagte Überall. Es ist die Aufgabe von Journalisten, kritisch zu sein

über politisches Spitzenpersonal zu berichten, „auch wenn es den Damen und Herren Politikern nicht gefällt“.

Es sei für die Menschen von großer Bedeutung, ob ein Politiker in seinem Leben möglicherweise dem Antisemitismus nahegestanden habe, sagte Everywhere. Anstatt einen Wahlkampfvorwurf zu stricken, sollte Aiwanger aktiv zur Aufklärung der Vorwürfe beitragen.

Zu den Hintergründen der Affäre kann Aiwanger wenig beitragen

Warum er nicht gleich zu Beginn gesagt hat, dass sein Bruder das Flugblatt geschrieben hat, antwortet der Freie-Wähler-Chef kryptisch: „Ich sah in dem Moment einfach nicht ein, dass ich jetzt für Aufklärung sorgen sollte.“ Laut eigener Aussage „wusste, dass sie mit den falschen Karten spielten.“ Deshalb wollte ich nicht alles vorher auf den Tisch legen.

Zu den Hintergründen des Flugblatts und wie es in seinem Rucksack landete, kann Aiwanger wenig sagen. Nach Ersterem sollte man seinen Bruder fragen, an Letzteres erinnert er sich nicht. Konnte er ausschließen, das Flugblatt verteilt zu haben? „Daran erinnere ich mich nicht mehr.“