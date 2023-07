Anfang dieses Jahres stellte Jio „JioAirFiber“ vor, eine Heim-Internetlösung, die auf dem 5G-Netzwerk des Mobilfunkanbieters basiert, anstatt ein Kabel zu Ihrem Haus zu verlegen. Jetzt bereitet der Rivale Airtel einen Konkurrenzdienst mit dem Namen „Airtel Xstream AirFiber 5G“ vor.

Dies wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber aufgrund eines Ausrutschers wurde die Android-App zu früh im Play Store veröffentlicht, wodurch viele Details über den neuen Dienst durchsickerten.

Xstream AirFiber 5G wird sich um einen Wi-Fi 6 (ax)-Router drehen. Um es einzurichten, wählen Sie zunächst einen guten Ort in Ihrem Haus mit einem starken Signal aus, legen dann eine SIM-Karte an der Unterseite des Geräts ein und schalten es ein. Es sieht so aus, als ob die App über eine AR-Funktion verfügen wird, die Ihnen bei der Auswahl des besten Ortes helfen wird.















Airtel Xstream AirFiber 5G-Einrichtungsanweisungen aus der App

Der Router funktioniert natürlich auch in 4G-Netzwerken, aber 5G bietet ein viel besseres Erlebnis mit höherer Bandbreite und geringerer Latenz. Auf der Rückseite des Geräts befinden sich eine Handvoll Ethernet-Anschlüsse, wenn Sie ein paar Desktop-Computer, Konsolen, Smart-TVs usw. anschließen möchten.

Die App enthüllte auch das Preisschema für den Dienst – ein 6-Monats-Abonnement mit einer Geschwindigkeit von 100 Mbit/s kostet 2.994 ₹ (was 499 ₹ pro Monat entspricht). Der Preis für den 5G-Router selbst sollte 6.000 ₹ betragen.

Airtel hat möglicherweise verschiedene Werbeaktionen und Kombi-Angebote im Sinn, wir müssen nur auf die offizielle Ankündigung warten, um es herauszufinden. Die App war übrigens hier, wurde aber inzwischen eingestellt.

Zum Vergleich: Airtel Es gibt auch Internet- und TV-Angebote. Sie können die verfügbaren Pläne hier überprüfen. Auf jeden Fall bietet die AirFiber-Version höhere Geschwindigkeiten zum gleichen Preis und eine einfachere Installation.

