AirPods Pro in Verbindung mit einem iPhone könnten eine Alternative zu Hörgeräten sein, so eine Studie

Apples AirPods Pro-Ohrhörer könnten laut einer diese Woche im iScience-Journal veröffentlichten Studie eine kostengünstige Alternative zu Hörgeräten darstellen.

Beim Testen der AirPods stellte eine Gruppe von Forschern in Taiwan fest, dass beim Koppeln der Ohrhörer mit einem Smartphone „keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Sprachwahrnehmung zwischen AirPods Pro und Hörgeräten in Ruhe festgestellt wurden“.

Obwohl dies nicht der Fall war, wenn Hintergrundgeräusche vorhanden waren, kamen die Forscher zu dem Schluss, dass „AirPods Pro das Potenzial haben könnten, ein Hörunterstützungsgerät für Erwachsene mit leichtem bis mittelschwerem Hörverlust zu sein.“

Die Forscher testeten die AirPods Pro mit einem iPhone XS Max, das 2018 veröffentlicht und mit der iOS 13-Software betrieben wurde, die im folgenden Jahr herauskam.

Die Forscher führten die Studie an einer kleinen Stichprobengröße von 21 Personen durch. Das gemeinsame Forschungsprogramm der Veterans General Hospitals and University System of Taiwan und das Ministerium für Wissenschaft und Technologie finanzierten die Studie.

Die neueste Version von Apples AirPods Pro, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, kostet im Einzelhandel 249 US-Dollar. Ein Paar Hörgeräte kann zwischen 1.000 und 4.000 US-Dollar kosten, sagte die Hearing Industries Association gegenüber NPR.

Im August hat die US-amerikanische Food and Drug Administration eine entsprechende Entscheidung getroffen über den Ladentisch Hörgeräte für Amerikaner zugänglich. Das Urteil würde den Menschen helfen, etwa 2.800 US-Dollar pro Hörgerätepaar zu sparen, sagte Brian Deese, Direktor des National Economic Council, gegenüber NPR.