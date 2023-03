Airbnb zal een aantal mensen verbannen die nauw verbonden zijn met reeds verbannen gasten. Na een rapport van Vice bevestigde het kortetermijnverhuurbedrijf woensdag dat het in sommige omstandigheden de accounts kan beperken van mensen “die waarschijnlijk zullen reizen” met een persoon die om “veiligheidsredenen” is verwijderd.

Airbnb kan ook een account verwijderen als een persoon een toekomstige reservering boekt met dezelfde creditcard als een persoon die van de site is verbannen vanwege een ernstig veiligheidsincident, volgens een scenario beschreven door een woordvoerder van Airbnb.

Het is onduidelijk wanneer Airbnb is begonnen met het verbannen van mensen die geassocieerd zijn met reeds verbannen gasten of hoe vaak het dit doet.

Airbnb gebruikt een achtergrondcontrolesysteem om het grote aantal gebruikers te controleren. Op de website van Airbnb zegt het bedrijf dat het in december 2022 1,4 miljard “gastaankomsten” heeft gehad. Volgens een rapport van Vice kan het systeem gebruikers echter uiteindelijk verbannen voor kleinere misdrijven.

Er is naar verluidt een beroepsprocedure voor degenen die vinden dat ze onterecht zijn verbannen.

De voorzichtigheid die wordt geuit door bedrijven voor kortetermijnverhuur, zoals Airbnb en Vrbo, komt doordat er in de loop der jaren verhalen zijn opgedoken over probleemgasten die huizen in feesthuizen veranderen. Dergelijke verhalen omvatten klachten van buren en in sommige gevallen sterfgevallen. Om dit tegen te gaan, Airbnb voerde een permanent feestverbod in in de zomer van 2022 en lanceerde anti-partijtechnologie eind vorig jaar. Voorafgaand aan Super Bowl 2023, Vrbo heeft ook technologie geïmplementeerd om huurders te voorkomen van huizen omtoveren tot feesthuizen.

“Als een online platform dat reizen en verbindingen in de echte wereld mogelijk maakt, is dit een noodzakelijke veiligheidsmaatregel”, zei een woordvoerder van Airbnb.