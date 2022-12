AIFF arbeitet daran, eine starke Nationalmannschaft zu schaffen, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann: Kalyan Chaubey

Der Präsident des All India Football Federation, Kalyan Chaubey, sagte am Sonntag, die AIFF arbeite an einem Fahrplan, um eine starke Nationalmannschaft zu schaffen, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann.

Da die FIFA die Anzahl der Mannschaften von derzeit 32 auf 48 für die Weltmeisterschaft 2026 erhöht, wird Indien in zukünftigen Ausgaben sicherlich seine Spieler auf höchstem Niveau haben, sagte Chaubey hier gegenüber Reportern.

Die aktuelle FIFA-Rangliste der indischen Fußballmannschaft ist 106.

Chaubey, ein ehemaliger Fußballer, der das Land vertrat, sagte, dass die Nationalmannschaft in der Vergangenheit mit Spielern aus nur drei oder vier Bundesstaaten zusammengestellt wurde.

„Es gibt 26 Fußballverbände in den Bundesstaaten und Unionsterritorien im ganzen Land, aber ihre gemeinsamen Beiträge wurden nicht richtig genutzt“, sagte der ehemalige Torhüter.

Er versicherte, dass die derzeitige AIFF-Mannschaft Anstrengungen unternehmen werde, um die staatlichen Verbände zu erreichen, indem sie ein Fußballambiente schaffen, um eine Nationalmannschaft zu haben und Indiens Traum von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft zu erfüllen.

Chaubey kam zu einem zweitägigen offiziellen Besuch nach Nagaland.

Er bemerkte, dass Nagaland viel Potenzial hat, und sagte, dass er als Präsident der AIFF gerne sehen würde, dass die Jungen und Mädchen des Staates auf höchstem Niveau Fußball spielen.

Dafür müssten Infrastruktur und Möglichkeiten geschaffen werden, sagte er und forderte die Regierung von Nagaland auf, ein Stipendienprogramm zu schaffen, damit AIFF seine besten Trainer in den Staat schicken kann, um mindestens 16 Trainer – je einen für jeden Distrikt – und 10 Schiedsrichter auszubilden für den Staat.

Diese hochkarätigen Trainer werden Jugendliche ausbilden und Nationalspieler aus Nagaland aufbauen, sagte er.

