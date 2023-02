Kunstmatige intelligentie lijkt te zijn de laatste tijd ons leven beheersenmaar een team van wetenschappers beweert dat iets dat ‘organoïde intelligentie’ of OI wordt genoemd, aangedreven door levende menselijke hersencellen, op een dag beter zou kunnen presteren dan elk kunstmatig systeem, en het ook veel efficiënter zou kunnen doen.

Organoïden zijn driedimensionale klompjes biologisch weefsel waar wetenschappers al jaren mee groeien en experimenteren. Onderzoekers onder leiding van professor milieugezondheidswetenschappen Thomas Hartung aan de Johns Hopkins University werken met hersenorganoïden die zouden kunnen leiden tot de ontwikkeling van een “biocomputer” aangedreven door menselijke hersencellen.

“We bevinden ons op een moment in de tijd dat de technologieën om daadwerkelijke biocomputing te bereiken volwassen zijn geworden”, vertelde Hartung me via e-mail. “De hoop is dat enkele van de opmerkelijke functionaliteiten van het menselijk brein kunnen worden gerealiseerd als OI, zoals het vermogen om snelle beslissingen te nemen op basis van onvolledige en tegenstrijdige informatie (intuïtief denken).”

Hartung en collega’s onthullen dinsdag een uitgebreide visie op de toekomst van OI in het tijdschrift Frontiers in Science.

Het team bestaat uit wetenschappers van Cortical Labs, dat vorig jaar de krantenkoppen haalde omdat het zo snel een gerecht vol levende hersencellen maakte leerde zichzelf de originele videogame Pong spelen.

Het gebruik van uit cellen gekweekte organoïden is voordelig voor wetenschappers omdat er geen menselijke of dierlijke tests nodig zijn. Hartung maakt sinds 2012 functionele hersenorganoïden met behulp van menselijke huidcellen die zijn geherprogrammeerd tot een embryonale stamcelachtige staat. Ze kunnen vervolgens worden gebruikt om hersencellen te vormen en uiteindelijk organoïden met functionerende neuronen en andere kenmerken die basisfuncties zoals geheugen en continu leren kunnen ondersteunen.

“Dit opent onderzoek naar hoe het menselijk brein werkt,” zei Hartung in een verklaring. “Omdat je het systeem kunt gaan manipuleren, dingen kunt doen die je ethisch niet kunt doen met menselijke hersenen.”

Een levende computer

Hij en zijn collega’s stellen zich voor om hersenorganoïden samen te voegen tot nieuwe vormen van biologische computerhardware die veel energiezuiniger zijn dan de huidige supercomputers.

“Het brein is nog steeds ongeëvenaard door moderne computers,” zei Hartung. “Frontier, de nieuwste supercomputer in Kentucky, is een installatie van $ 600 miljoen, 6.800 vierkante voet. Pas in juni vorig jaar overtrof het voor het eerst de rekencapaciteit van een enkel menselijk brein – maar verbruikt het een miljoen keer meer energie .”

Hartung geeft toe dat computers sneller zijn in het verwerken van getallen en gegevens, maar beweert dat de hersenen beter blijven als het gaat om complexe logische problemen.

“Computers en de hersenen zijn niet hetzelfde, ook al hebben we vanaf het begin van het computertijdperk geprobeerd computers meer op de hersenen te laten lijken. De belofte van OI is om enkele nieuwe kwaliteiten toe te voegen.”

Concepten als biologische computers en organoïde intelligentie kunnen leiden tot een bibliotheek vol nieuwe ethische discussies. Gesprekken over organoïden die bewust, bewust of zelfbewust worden en de daaruit voortvloeiende implicaties zijn al jaren aan de gang, ook al wordt aangenomen dat de technologie op dit moment onvolwassen is.

“Er is waarschijnlijk geen technologie zonder onbedoelde gevolgen,” vertelde Hartung me. “Hoewel het moeilijk is om dergelijke risico’s uit te sluiten, zolang mensen de input en output beheersen, evenals de feedback naar de hersenen over de gevolgen van de output, hebben mensen controle. Maar net als AI komt het probleem zodra we geven Autonomie van AI/OI. Machines, of ze nu gebaseerd zijn op silicium- of cellulaire machines, mogen niet beslissen over het menselijk leven.”

Leden van het onderzoeksteam met een achtergrond in bio-ethiek hebben gewerkt aan het beoordelen van de ethische implicaties van het werken met OI.

Organoïde intelligentie en biocomputers zullen binnenkort geen bedreiging vormen voor AI of menselijke hersenen die op de ouderwetse manier zijn gegroeid. Maar Hartung gelooft dat het tijd is om te beginnen met het verhogen van de productie van hersenorganoïden en ze te trainen met AI om enkele van de tekortkomingen van onze bestaande siliciumsystemen te doorbreken.

“Het zal tientallen jaren duren voordat we het doel bereiken van iets dat vergelijkbaar is met welk type computer dan ook”, zei Hartung. “Maar als we hier geen financieringsprogramma’s voor gaan maken, wordt het veel moeilijker.”