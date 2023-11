De SSV Jahn Regensburg speelde een Agyemang Diawusie. Der Angreifer starb im Alter von 25 jaar. Dit is het einde van de Drittligist am Dienstag.

“De Vereniging is geschokt en zeer bezorgd over hun tragische eer”, zegt een deel van de Bayerische Klub am frühen Dienstagabend mit. Ik ben van mening dat de SSV de volgende stap heeft gezet. Omdat de Hintergrunds misschien het kleine Angaben hebben.

Der Deutsche Außenstürmer with Ghanese Wurzeln war im Summer 2023 von der SpVgg Bayreuth zum Jahn gewechselt. Er is ruimte voor de Regensburger in 16 Pflichtspielen zum Einsatz, zwölfmal davon in de 3. Liga.