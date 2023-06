„Es begann als normaler Weg, geistige Eigentumsrechte zu verteidigen“, sagt Ning Zhang, ein Anwalt in den USA, der Sun und andere Verkäufer in ähnlichen Situationen vertreten hat. Aber im Laufe der Jahre, sagt Zhang, habe sie miterlebt, wie die Behauptungen über Verletzungen des geistigen Eigentums immer unbegründeter wurden. „Es spielt keine Rolle, ob (die Ansprüche) begründet sind – Sie können einfach (die Verkäufer) verklagen, ihre Konten einfrieren und sie zwingen, mit Ihnen zu verhandeln, um ihr Geld zurückzubekommen.“

Geltendmachung von Ansprüchen wegen Markenverletzung

Chinesische Produkte werden seit langem mit Fälschungen und Diebstahl geistigen Eigentums in Verbindung gebracht. Das ist nicht ohne Grund. Im Jahr 2022 stammten wertmäßig 60 % der an den US-Grenzen beschlagnahmten gefälschten Waren aus China.

Doch im Zeitalter der E-Commerce-Märkte Dritter sind Rechte an geistigem Eigentum und Fälschung zu viel unklareren Begriffen geworden. Traditionell profitieren gefälschte Waren von etablierten Marken, indem sie sich deren Bekanntheitsgrad zunutze machen. Allerdings sind nicht alle Marken erkennbare Namen; manche sehen einfach wie beschreibende Begriffe aus.

Im November 2020 meldete PopSockets, ein US-amerikanisches Unternehmen, das Handyhüllen und anderes Zubehör entwickelt, den Begriff „Airbag“ in der Kategorie „Handgriffe, Ständer, Halterungen und Hüllen für tragbare elektronische Geräte“ als Marke an. Das Unternehmen verfügt über Produkte, die luftgefüllte Komponenten verwenden, es gab jedoch auch schon vor der Marke Beispiele für die Verwendung des Wortes zur Beschreibung ähnlicher Merkmale. Der Antrag wurde ein Jahr später, am 9. November 2021, genehmigt.

Sun Qunming sagt, sie habe das Wort „Airbag“ schon früher verwendet, um andere Handyhüllen zu beschreiben, die sie ohne Probleme verkauft habe. Und sie gibt zu, dass sie dieses Mal nicht überprüft hat, ob es markenrechtlich geschützt war. „Wenn es sich um ein ungewöhnliches Wort handelt, schauen wir in der Markendatenbank nach, ob es eingetragen ist. Aber was den Begriff „Airbag“ betrifft, so habe ich ihn nicht nachgeschlagen, weil ich dachte, es sei nur ein beschreibender Begriff. Man sieht es überall“, sagt sie.

Der Kläger behauptete jedoch in der Klage, dass Beklagte wie Sun „unwissende Verbraucher täuschen, indem sie die POPSOCKETS-Marken ohne Genehmigung verwenden … um verschiedene Suchmaschinen anzulocken, die das Internet auf der Suche nach Websites durchsuchen, die für Verbrauchersuchen nach PopSockets-Produkten relevant sind.“ PopSockets lehnte einen Kommentar zu dieser Geschichte ab.

Klagen dieser Art tauchten erstmals im Jahr 2021 auf dem Radar von Eric Goldman auf, einem Juraprofessor an der Santa Clara University School of Law und Co-Direktor des High Tech Law Institute. Ein deutsches Unternehmen, das das Wort „Emoji“ besitzt und lizenziert. Wie er herausfand, hatte er zwischen 2020 und 2021 schätzungsweise mehr als 10.000 E-Commerce-Verkäufer verklagt. Einige der verklagten Parteien hatten das Wort lediglich zur Beschreibung eines Produkts verwendet, das tatsächlich das Bild eines Emojis enthielt. Aber die Gerichtsentscheidungen sprechen für ihn. In einem von Dutzenden Fällen hielt der Richter den Urheberrechtsanspruch für zu weitreichend, sprach dem Eigentümer jedoch dennoch 25.000 US-Dollar an gesetzlichem Schadensersatz zu jede der 231 verklagten Verkäufer.

In einem im März veröffentlichten Artikel bezeichnet Goldman diese Art von Klage als „Schedule A Defendants Scheme“ (oder „SAD Scheme“). Wenn diese Fälle eingereicht werden, werden die Namen der Beklagten in ein Dokument, Anhang A, aufgenommen, das auf Wunsch des Klägers oft sofort vertraulich behandelt wird. Infolgedessen können die Fälle Hunderte von Verkäufern gleichzeitig betreffen, doch die Verkäufer wissen nicht, wer sonst noch verklagt wird, und sie wissen normalerweise nicht, dass sie selbst verklagt werden, bis das Gericht Amazon anordnet, ihre Konten einzufrieren .