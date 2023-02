CNN

Het Witte Huis heeft federale agentschappen opgedragen dat ze 30 dagen de tijd hebben om TikTok van alle door de overheid uitgegeven apparaten te verwijderen.

Shalanda Young, directeur van het Office of Management and Budget, schreef in richtlijnen die maandag zijn uitgegeven dat alle uitvoerende agentschappen, en degenen waarmee ze een contract hebben, elke applicatie van TikTok of het moederbedrijf ByteDance binnen 30 dagen na de kennisgeving moeten verwijderen, met weinig uitzonderingen. Bureaus moeten binnen 90 dagen in contracten opnemen dat de verkorte video-app niet kan worden gebruikt op apparaten en moeten alle contracten annuleren die het gebruik van de app noodzakelijk maken.

Het begeleidende memorandum van de Biden-regering zal de uitvoerende macht en haar aannemers in overeenstemming brengen met een wetsvoorstel dat eind vorig jaar is aangenomen en federale agentschappen verplicht TikTok, dat eigendom is van het Chinese bedrijf ByteDance, te dumpen. Het markeert de laatste poging om de app onder controle te krijgen te midden van hernieuwde zorgen over de veiligheid van de Amerikaanse gebruikersgegevens en de vrees dat deze zijn weg naar de Chinese overheid zou kunnen vinden.

Het wetsvoorstel ging in december snel door het Congres en belandde in het enorme omnibusuitgavenpakket aan het einde van het jaar.

Reuters rapporteerde voor het eerst over de begeleiding.

Amerikaanse functionarissen hebben hun bezorgdheid geuit dat de Chinese regering ByteDance onder druk zou kunnen zetten om informatie te overhandigen die van gebruikers is verzameld en die kan worden gebruikt voor inlichtingen- of desinformatiedoeleinden. Zoals CNN eerder heeft gemeld, hebben onafhankelijke beveiligingsexperts gezegd dat dit soort toegang een mogelijkheid is, hoewel er tot nu toe geen incident van dergelijke toegang is gemeld.

Brooke Oberwetter, een woordvoerder van TikTok, noemde zo’n verbod ‘weinig meer dan politiek theater’.

“Het verbod op TikTok op federale apparaten werd in december zonder enige beraadslaging aangenomen, en helaas heeft die aanpak als blauwdruk gediend voor andere wereldregeringen”, zei Oberwetter in een verklaring, eraan toevoegend: “We hopen dat als het gaat om het aanpakken van nationale veiligheidsproblemen over TikTok voorbij overheidsapparaten, zal het Congres oplossingen onderzoeken die niet het effect hebben dat de stemmen van miljoenen Amerikanen worden gecensureerd.

Canada kondigde aan dat het de app vanaf dinsdag ook zou verbieden op overheidsapparaten, en de Europese Commissie heeft vorige week haar eigen verbod op de app op officiële apparaten uitgevaardigd, daarbij verwijzend naar zorgen over cyberbeveiliging.

Meer dan de helft van alle Amerikaanse staten heeft TikTok ook geheel of gedeeltelijk verboden op de apparaten van overheidsmedewerkers, en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kondigde eerder aan dat het de app had beperkt op elektronische apparaten die door de kamer worden beheerd.

TikTok-CEO Shou Zi Chew zal de enige getuige zijn tijdens een hoorzitting van de House Energy and Commerce Committee die eind maart gepland staat.