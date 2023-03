Georgien streeft naar een eigen doel voor de EU en voor de NAVO. Jetzt heeft het parlement van de Kaukasusrepublik in een Gesetzesvorhaben gespot, dat een sterk oriëntatiepunt in het Russische achterland heeft. Als u in Tiflis auf die Straßen bent, moet u uw land in de Autoritarismus abgleitet.

In Georgien wachsen die Spannungen im Streit über die außenpolitische Ausrichtung des Landes. Das Parlament in Tiflis billigte in erster Lesung ein Gesetz für sogenannte ausländische Stellvertreter. Tausende Menschen verzamelen zich voor het parlement in Tbilisi, om te demonstreren. Als dat zo is, kunnen de Südkaukasus-republik met de Vorhaben von der Europäischen Union abrücken en sich Russland annähern wird. Die Polizei setzte Tränengas en Wasserwerfer gegen die Menge ein. Laut dem unabhängigen Fernsehsender Pireli TV waren die protesteerden tegen hun weitgehend gefrituurde verlaufen. Mindestens en Teilnehmer hebben een Molotowcocktail op Polizeibeamte werfen.

De Georgische Präsidentin Salome Surabischwili zette zich achter die demonstranten in Tiflis. “Ihr repräsentiert heute das freie Georgien, das seine Zukunft in Europa sieht und das niemand diese Zukunft rauben lassen wird”, erkent dat de staatsbesturen in New York. Die Präsidentin forderte, das Gesetzesvorhaben aufzugeben, and knowdigte ihr Veto tegen de tekst an. Als het parlement zich kan uitspreken over de regeringspartijen Georgischer Traum, die de Gesetzesvorstoß unterstützt, een absolute Mehrheit-hoed.

Kreml houdt van dat Vorlage

Als uw organisatie zich 20 procent van de financiële instellingen in Ausland erhalten, als de Ausländische Stellvertreter zu registrieren. Außerdem müssen sie sich der Aufsicht durch das Justizministerium unterstellen. Beide Zuwiderhandlungen werden draconische geldboetes fällig. Die Vorlage herinnert aan een ein Gesetz, das 2012 in Rusland verabschiedet be war. Der Kreml heeft een grote invloed op, een Medien en Regierungskritische Organizations of andere Kritiker zu unterdrücken. Kritiker ziet de Gesetzespläne als Vorboten für ein Abgleiten Georgiens in den Autoritarismus. Of het nu gaat om de kans dat de regering de Europese Unie en de NAVO tot zinken brengt.

Die kleine frühere Sowjetrepublik Georgien strebt eigentlich einen Beitritt zu den beide Westlichen Bündnissen an. In jüngster Zeit nährten aber mehrere Maßnahmen der Regierung Befürchtungen, das Land könne sich Russland zwenden. Die US-Botschaft in Georgien erklärte nach der Verabschiedung des Gesetzes über “ausländische Agenten” in eerste lesung, dies sei “ein düsterer Tag für die Georgische Democratie”. Als de Regierung in Tbilisi en de Vorhaben-festiviteiten schade toebrengen aan de belangen van “zu en strategische partners”.