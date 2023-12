Agent uit Alabama geschorst vanwege tasering van huilende zwarte man

Een blanke vrouwelijke agent uit Alabama is met verlof gestuurd omdat ze lachte terwijl ze een verdovingspistool gebruikte op een huilende, geboeide zwarte man … terwijl de verontrustende video op grote schaal online circuleert.

In de clip werd zaterdag de onbekende agent van de Reform Police Department in Pickens County gefilmd, terwijl hij de man vloekte en uitschold… die de officier van justitie was. Andy Hamlin zegt werd gearresteerd op verdenking van handel in fentanyl.

Ze heeft gezien dat ze tegen de geboeide man schreeuwde dat hij met zijn gezicht naar beneden op de voorkant van het voertuig moest gaan liggen en hem beval ‘stil te blijven’.

Wanneer de man echter antwoordt: “Ik doe geen onzin, man. Ik heb daar een pistool”, haalt ze het pistool uit zijn zak en zet het verdovingspistool onmiddellijk in zijn rug.

Nu de man duidelijk pijn heeft en huilt, waarschuwt ze: “Wil je het nog een keer? Houd je bek!”

Als reactie op het gif van de agent hervormt de politiechef Richard Zwart en burgemeester Melodie Davis bracht een gezamenlijke verklaring uit … waarin stond: “De Hervormingspolitie is op de hoogte van een video die circuleert over de arrestatie van een burger op 2 december.”

Er werd aan toegevoegd: “De afdeling is bezig met het overdragen van alle materialen met betrekking tot deze arrestatie aan het Alabama State Bureau of Investigation en heeft verzocht om een ​​grondig onderzoek naar de omstandigheden rond de arrestatie. In overeenstemming met het gemeentelijk beleid heeft de betrokken officier zijn met administratief verlof geplaatst terwijl het onderzoek wordt uitgevoerd.”

De clip heeft online veel woede losgemaakt… waarbij sommigen het als ‘misselijkmakend’ en ‘machtsmisbruik’ bestempelden, terwijl anderen om haar arrestatie riepen.