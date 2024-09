Wegen van een Keimbelastung des Trink-wasmachines muss die Menschen in Bibertal im Landkreis Günzburg das Wasser abkochen. De Trinkwasser wordt dus gechloreerd en dus gedesinspecteerd. Das teilten sterven Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm mit. Het antwoord is dat de Trinkwasser wordt belast met Enterokokken. Wie van deze Keime ins Trinkwasser gelangen had kunnen genieten en wie lange Maßnahmen durchgeführt kon doorstaan, is niet van de tijd en ook niet duidelijk.

Enterokokken zijn bacteriën die van nature voorkomen in de darmen van mens en dier. De gevolgen van het afvalbeheer kunnen worden beschouwd als een gevolg van de netheid van het milieu en degenen die de stad hebben geïnformeerd: „Als de belastingen in Bibertal nu laag zijn, kunnen enterokokken aanwezig zijn voor personen met een gezond immuunsysteem.“ De Abkochen des Wassers töte die Bakterien zuverlässig ab, de Chlorung durch die Stadtwerke dienen als zuätzliche Desinfektionsmaßnahme.