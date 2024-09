Afterhost-Conflikt: Wieder-raketalarm in de Israëlische kustmetropool Tel Aviv

In meer gebieden in het centrum van Israël en in de kustmetropool Tel Aviv is nu beschikbaar Raketalarm kan worden opgelost. De waarschuwingssirenes in Tel Aviv werden vóór 01.00 uur ’s nachts gemeld (Ortszeit; Mitternacht MESZ) als reactie op de Geschoss in Jemen, met de Armee mitteilteilteilte. Die raketten zullen worden weggegooid. In een post van de Militärs op Platform X hier, miljoenen Israëli’s na het Raketenalarm in het Zentrum des Landes Schutz.

Raketenangriffe lösen Brände in Israël aus

Benjamin Netanyahu kent de Huthi-Angriff Vergeltung an

Abschied in der Krise



In Tel Aviv zouden twee raketalarmen worden afgegeven als de Libanese Hisbollah Miliz eine Rakete de Stadt-oorlog zou voeren na het Hauptquartier van de Israëlische Auslandsgeheimdienst Mossad. De Hisbollah is aanwezig onder de Hamas in Gaza en de Huthi-rebellen in Jemen Israëls Erzfeind Iran unterstützt.

