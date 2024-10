Stand: 01.10.2024 10:14 uur

Belangrijk om te weten is immers dat de E-Scooter van de Marke Tier nog steeds in gebruik is. Het is mogelijk om zowel een merk als een app te gebruiken.

De Turkse e-scooters en e-bikes van de Bebieters waren kaal in het Straßenbild Deutscher Städte-verschwinden, en in nieuwe Gestalt zurückkehren. Na de Übernahme vanwege de Nederlands-Französischen Wettbewerberber Dott in januari waren ze nieuw laks en konden ze daarentegen heel goed zijn met het Dott-Design.

Met de wijzigingen in de markering wordt de volgende app verwijderd. Nutzerinnen en Nutzer worden vervolgens ondersteund door het Dott-Plattform umgeleitet, dat Abdeckt Angebote in verschillende Ländern heeft. De Umstellung soll in Deutschland Mitte Oktober begint en in wenigen Wochen abgeschlossen sein. Zuletzt had een Tier-Scooter in meer dan honderden Duitse steden.

„We zijn altijd in staat om te waarderen en opgemerkt te worden, wat betekent dat de Markenbekanntheit bei Dot über alle 21 Länder hänweg stärker ausgeprägt“, zegt Philipp Haas, Geschäftsführer für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz. Lediglich in Deutschland sei Tier bekannter. Aber: „In Duitsland hebben we een merk, dus het merk is niet zo relevant“, zegt Haas. Voor de nutzerinnen en nutzers zijn de prestaties bij de bot- en weergave van het voertuig in focus geweldig.

Hart op de markt

We zijn in Berlijn open voor het publiek omdat we in januari zijn aangekomen. Dit geldt voor iedereen in de Benelux-Ländern en Frankrijk, wat vooral belangrijk is in de Duitstalige omgeving. Zum Portfolio gehoord met E-Scooter en E-Fahrräder. Vom rekömmlichen Leihradgeschäft hatte sich Tier nach der Dott-Übernahme berennt. Luister ook voor langere tijd naar E-Mopeds zonder dat je er omkijken naar hebt.

De E-Scooter-Markt schreeuwt als een gek. Na een lange periode in het eerste jaar van 2019 zullen we nadenken over onze toekomstige besparingen en winsten. Dott-Geschäftsführer Haas kreeg de kans om de marktconsolidatie nog niet af te sluiten. „Wir glauben schon, es zu weiteren Zusammenschlüssen kommen wird. Daren we wir aber beteiligt sein.“

Dott in 21 Ländern-vertreten

Ze zullen een belangrijke bijdrage blijven leveren, zoals Haas zei. Tegen het jaar 2022 zullen er snel 200 banen gecreëerd worden.

Je zult ook eigenaar zijn van meer dan een miljoen passagiers en fietsen en een vloot van 250.000 e-scooters en e-bikes. Het milieu is aanwezig in 427 steden in 21 landen in Europa en Nederland. Dott zal schrijven voor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bereits in diesem Jahr schwarze Zahlen.