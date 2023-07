Laut einigen afrikanischen Rechtsexperten braucht Afrika immer noch die Intervention des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), um Gerechtigkeit für die Opfer von Kriegsverbrechen und anderen damit verbundenen Gräueltaten zu erreichen, da es noch immer an stärkeren Justizsystemen mangelt.

Seit seiner Gründung vor 25 Jahren sind 33 afrikanische Staaten dem IStGH beigetreten, zuletzt 2013 die Elfenbeinküste. Sie alle erwarteten Gerechtigkeit für die Opfer von Verbrechen.

„Ich denke, dass es im Großen und Ganzen gut gelungen ist, den Opfern in Afrika etwas Gerechtigkeit zu verschaffen“, sagt der afrikanische Rechtsberater Alhassan Yahaya Seini gegenüber der DW.

Doch was als gute Beziehung zwischen Afrika und dem IStGH begann, ist nun zerrüttet. In den letzten Jahren hat sich Afrika über unfaires Targeting beschwert.

Der IStGH genießt offenbar starke Unterstützung bei zivilgesellschaftlichen Gruppen in Afrika, doch das entspricht nicht den Ansichten einiger afrikanischer Führer.

Der ruandische Präsident Paul Kagame deutete an, dass die Afrikaner zum Sündenbock beim Vorstoß des IStGH zur Erfüllung seines Mandats geworden seien.

„Der IStGH sollte sich an die ganze Welt wenden, aber am Ende deckte er nur Afrika ab“, sagte Kagame 2018 dem britisch-sudanesischen Telekommunikationsmagnaten und Philanthropen Mo Ibrahim.

https://www.youtube.com/watch?v=v=xEgO18usjrA

„Von Anfang an habe ich gesagt, dass es auf einer Betrugsbasis aufgebaut wurde und wie es genutzt werden sollte“, sagte Kagame. „Ich habe den Leuten gesagt, dass dies ein Gericht wäre, das Afrikanern den Prozess machen würde, und nicht Menschen aus der ganzen Welt. Und ich glaube nicht, dass mir das Gegenteil bewiesen wurde.“

Magdalene Mutheu, eine Filmemacherin aus Kenia, sagte der DW, dass Kagames Position berechtigt sei.

„Das Gericht scheint darauf ausgelegt zu sein, gegen Afrikaner und afrikanische Führer vorzugehen“, sagte sie. „Es gibt so viele Führer in der westlichen Welt, die in verschiedenen Ländern wie Afghanistan, Jemen, Syrien Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, und keiner von ihnen wurde jemals vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt.“

Seini widersprach jedoch der Vorstellung, dass afrikanische Führer und Einzelpersonen zu Unrecht vom IStGH ins Visier genommen würden.

„Ich würde nicht sagen, dass es auf Afrika als solches abzielt, denn es ist nicht so, dass der ICC nach afrikanischen Führern Ausschau hält“, sagte Seini. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand das sagt. Ich glaube nicht, dass sie sich die Mühe machen.“ um Afrikaner herauszufischen und damit umzugehen. Das habe ich noch nicht gesehen.“

Die Demokratische Republik Kongo unterzeichnete 2023 eine Absichtserklärung mit dem IStGH Bild: Justin Makangara/AA/Picture Alliance

Afrikas schwache Justizsysteme

Etwa 30 Fälle vor dem ICC betreffen Personen aus der Zentralafrikanischen Republik, der Elfenbeinküste, dem Sudan, der Demokratischen Republik Kongo, Kenia, Libyen, Mali und Uganda.

Diese Länder forderten den ICC-Ankläger auf, mutmaßlich in ihren Hoheitsgebieten begangene Verbrechen zu untersuchen.

„Es waren die Staaten selbst, die vor Gericht gingen, und nicht umgekehrt“, sagt Mamadou Diallo, Experte für öffentliches Völkerrecht an der Cheick Anta Diop-Universität in Dakar, Senegal, gegenüber der DW.

„Aus dieser Sicht gibt es kein Problem, weil es in Afrika viele Verbrechen gegeben hat und die betroffenen Staaten beschlossen haben, die Angelegenheit dem Gericht vorzulegen, das Gericht übt seine Strafgerichtsbarkeit aus.“

„Es gibt kein Problem. Auf dieser Ebene. Wir müssen vermeiden zu sagen, dass sich die Strafjustiz gegen Afrikaner richtet. Für mich ist das eine Vision, die weit vom Gesetz entfernt ist“, fügte Diallo hinzu.

Seini stimmte Diallo darin zu, dass afrikanische Staats- und Regierungschefs bei der Strafverfolgung aufhören müssen, Opfer zu spielen.

„Wenn Afrika viel mehr für sich und seine Bürger tun würde, wäre für sie kein IStGH erforderlich. Ich glaube, ich habe Beschwerden über die Schikanierung afrikanischer Führer gehört, aber oft liegt das daran, dass die Systeme in den Ländern selbst keine Möglichkeiten für die Strafverfolgung bereitgestellt haben.“ Opfer von Ungerechtigkeit“, sagte Seini.

Der britische Anwalt Karim Khan wurde 2021 als neuer Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof vereidigt Bild: Peter Dejong/AP Photo/Picture Alliance

Fruchtbarer Boden für Strafverfolgungen vor dem ICC

Afrika hat in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten viele Kriege und Konflikte erlebt und oft wurden schwere Gräueltaten gegen Zivilisten verübt.

Der IStGH ermittelt gegen jeden, der ein Verhalten an den Tag legt, das gegen das Römische Statut verstößt, den Gründungsvertrag des Gerichtshofs, der die Gerichtsbarkeit für vier Hauptverbrechen festlegt: das Verbrechen des Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression.

Afrika steht immer noch im Rampenlicht, wenn es um mögliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht, da die Konflikte weiterhin toben.

Der Ankläger des IStGH, Karim Khan, teilte letzte Woche dem UN-Sicherheitsrat mit, dass eine Untersuchung der Kämpfe zwischen den sudanesischen Streitkräften und den gegnerischen paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) im Gange sei.

Sowohl die paramilitärische Gruppe als auch die Regierungstruppen könnten ins Visier des IStGH geraten.

„Wir haben bereits mit den Ermittlungen begonnen … Ich möchte es deutlich sagen und eine klare Botschaft an alle Kriegführenden, jeden Kommandeur, jeden Fußsoldaten senden, der eine Waffe hat oder glaubt, dass er die Macht hat, zu tun, was er will, nämlich Zivilisten ins Visier zu nehmen, insbesondere ins Visier zu nehmen.“ „Kinder und Frauen sind Verbrechen, die durch das Römische Statut verboten sind“, sagte Khan.

Die Beziehungen zwischen Afrika und dem Internationalen Strafgerichtshof müssen reformiert werden

Im vergangenen September leitete der Senegalese Macky Sall eine afrikanische Delegation zu Gesprächen mit dem ICC-Präsidenten, Richter Piotr Hofmanski, um die Beziehungen zu verbessern.

Seini sagte, das Wichtigste sei vielmehr, Hilfe bei der Stärkung der Rechts- und Justizsysteme in Afrika zu suchen, um den Opfern Gehör zu verschaffen.

„Was ich also eher empfehlen würde, ist, dass wir tun, was wir können, um unsere Systeme zu stärken, damit sie mehr auf Gerechtigkeit, mehr auf Gesetze und nicht auf Personenverehrung ausgerichtet sind. Im Grunde haben wir hier unser Problem“, sagte er.

Der IStGH steht immer noch vor vielen Herausforderungen, was sein Chefankläger Karim Khan anlässlich der diesjährigen Gedenkfeier zum 25. Jahrestag einräumt.

„Unsere Bereitschaft zur Weiterentwicklung, unser Fokus auf die Verbesserung unserer Arbeit und unsere Entschlossenheit, Ergebnisse zu liefern, werden von zentraler Bedeutung für die Vertiefung der Wirkung der internationalen Strafjustiz im nächsten Vierteljahrhundert sein“, sagte Khan in einer Erklärung anlässlich des 17. Juli-Jubiläums.

Atilla Kisla, Leiterin des International Justice Cluster beim Southern Africa Litigation Centre, sagte der DW, dass der IStGH nicht davor zurückschrecken sollte, seine Systeme zu verbessern, um die Unterstützung seiner Mitgliedsländer zu gewinnen.

„Hat der IStGH Fehler gemacht? Da bin ich mir sicher. Und muss der IStGH verbessert und reformiert werden? Auf jeden Fall. Und der IStGH befindet sich derzeit in einem Reformprozess, und man kann Vertragsstaaten wie Südafrika nur dazu ermutigen, sich aktiv daran zu beteiligen.“ diesen Reformprozess“, sagte Kisla.

Herausgegeben von: Keith Walker

Während Sie hier sind: Jeden Wochentag veranstalten wir AfricaLink, einen Podcast voller Nachrichten, Politik, Kultur und mehr. Sie können AfricaLink überall dort anhören und verfolgen, wo Sie Ihre Podcasts erhalten.