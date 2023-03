Volgens Bloomberg’s Billionaires Index is het gezamenlijke nettovermogen van de rijkste mensen in Afrika gestegen tot $ 87,3 miljard nadat hun vermogen vorig jaar was gedaald tot $ 81,5 miljard als gevolg van een inzinking van de wereldwijde aandelenwaarden.

Aliko Dangote, de oprichter en voorzitter van de grootste cementproducent van het continent, Dangote Cement, leidt de ranglijst en blijft voor het twaalfde jaar op rij de rijkste zakenman van Afrika. Zijn fortuin wordt geschat op $ 19,4 miljard, zo liet de index zien.

De Zuid-Afrikaanse zakenman Johann Rupert stond op de tweede plaats, met een nettowaarde van $ 12,1 miljard. Rupert is de voorzitter van het Zwitserse luxegoederenbedrijf Richemont, wiens merkenportfolio merken als Cartier, Montblanc, Chloe, Dunhill en Van Cleef & Arpels omvat. Sinds het begin van het jaar is zijn fortuin met $ 1,19 miljard gestegen, grotendeels dankzij de groei van zijn belang in Richemont, zo bleek uit de gegevens.

Nicky Oppenheimer, een andere Zuid-Afrikaan en erfgenaam van het diamanten fortuin van De Beers, is de op twee na rijkste man van het Afrikaanse continent. Hij heeft sinds het begin van het jaar $ 425 miljoen verdiend, waardoor zijn fortuin is toegenomen tot $ 8,5 miljard. Oppenheimer onderhoudt private equity-investeringen in Afrika, Azië, de VS en Europa via het in Londen gevestigde Stockdale Street en het in Johannesburg gevestigde Tana Africa Capital.









Na Oppenheimer volgt de Nigeriaanse zakenmagnaat Abdulsamad Rabiu, de oprichter van BUA Group, een conglomeraat dat cementproductie, suikerraffinage en onroerend goed omvat. De op drie na rijkste zakenman van Afrika heeft een nettowaarde van $ 8,2 miljard.

De rijkste zakenman van Egypte, Nassef Sawiris, stond op de vijfde plaats. Het meest waardevolle bezit van Sawiris is een belang van 38,8% in de Nederlandse meststoffengroep OCI, een van ’s werelds grootste producenten van stikstofmeststoffen. Zijn andere activa omvatten een belang van 7% in de Duitse sportkledinggigant Adidas, die wordt gewaardeerd op meer dan $ 2,5 miljard. Zijn fortuin is sinds het begin van het jaar met 198 miljoen dollar gestegen tot 7,34 miljard dollar.

De Bloomberg Billionaires Index is een ranglijst van de 500 rijkste mensen ter wereld en wordt berekend op basis van de aandelenkoers van de bedrijven die ze bezitten. De lijst bevat momenteel 19 Afrikaanse miljardairs.

