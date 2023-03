Sira kan nauwelijks wachten: de vrouwelijke nomade is op weg om haar bruidegom met haar familie te ontmoeten. De groep wordt echter halverwege de reis aangevallen door islamistische terroristen en de mannen worden vermoord. Sira is gestrand in de woestijn en wacht wat volgens haar een zekere dood is. Maar ze is een vechter.

Apolline Traore’s film “Sira” vertelt het verhaal van een aangrijpende strijd om te overleven. “Het gaat om verzet, om nooit opgeven”, zegt de regisseur uit Burkina Faso tegen DW.

En er is nog iets dat haar na aan het hart ligt: ​​vrouwen afbeelden als sterke karakters.

“Ik moet ze gewoon een stem geven. Meestal worden ze afgeschilderd als slachtoffers: mensen tonen vrouwen in vluchtelingenkampen die hun vader of echtgenoot hebben verloren. Maar het zijn dezelfde vrouwen die hun kinderen beschermen. Die gevaarlijke ontsnappingen hebben gebruikt.” routes om ze te redden.” Vrouwen, in feite, die hebben laten zien hoe ze moeten overleven. Volgens Traore spelen juist deze vrouwen een grote rol in de strijd tegen de jihadisten in Afrika.

‘Sira’ is opgenomen in Mauritanië omdat het te riskant was in het noorden van Burkina Faso Afbeelding: Les Films Selmon

Waar terreur een bloederige realiteit is

In Europa won “Sira” de Panorama Audience Award voor beste speelfilm op het onlangs afgesloten 73ste Internationale Filmfestival van Berlijn. Voor de Duitse kijkers staat het drama ver van hen af, maar voor de landgenoten van Apolline Traore in Burkina Faso is het een bloedige realiteit.

Jarenlang hebben gewapende jihadisten de bevolking geterroriseerd. Daarom wilde de Burkinese regisseur haar film opnemen in het noorden van haar vaderland – een authentieke opnamelocatie waar mensen al lang last hebben van terreurdreigingen.

Maar het liep anders. “Kort voordat ik drie maanden met de filmploeg daarheen zou reizen, was er weer een aanslag. De regering liet me weten dat ik soldaten mee zou moeten nemen ter bescherming. Maar dat zou waarschijnlijk slecht zijn afgelopen, ze hebben echt andere verantwoordelijkheden.”

Apolline Traore maakt films over sociale kwalen Afbeelding: Apollon Traoré

Te gevaarlijk om te filmen in Burkina Faso

Apolline Traore moest op zoek naar een andere filmlocatie en kwam uiteindelijk in Mauritanië terecht. De steun daar was geweldig, zegt ze, maar ze is nog steeds erg verdrietig dat ze niet kon filmen in Burkina Faso. Misschien, hoopt ze, lukt het de volgende keer wel.

En dan nog wil ze zich weer focussen op een van de vele prangende maatschappelijke problemen. “Ik heb mijn vak geleerd in de VS”, zegt ze, “maar in mijn films kan ik mensen niet aan het lachen maken, alleen maar laten huilen. Ik moet gewoon laten zien welke misstanden er zijn en wat mensen moeten lijden. Voor mij is het ook een soort therapie.”

Het FESPACO-festivalterrein in Ouagadougou heeft veel bioscoopliefhebbers aangetrokken Afbeelding: Tim Brakemeier/dpa/picture-alliance

Traore is niet de enige die de bittere realiteit belicht op het Pan-Afrikaanse Film & TV Festival van Ouagadougou in Burkina Faso.

Bekend onder het Franse acroniem FESPACO, vertoont het festival ook films van Moussa Sene Absa uit Senegal, die het gedwongen huwelijk behandelt in “Xale, les blessures de l’enfance” (The Injuries of Childhood); van de Marokkaanse regisseuse Maryam Touzani die het taboe-onderwerp homoseksualiteit aan de orde stelt in “Le Bleu du Caftan” (Het blauw van de kaftan); en door de Nigeriaanse regisseur Wale Oyejide, wiens film “Bravo, Burkina!” vertelt het verhaal van een jongeman die tevergeefs zijn fortuin zoekt in het verre Europa.

Films van en voor Afrikanen

FESPACO vertoont alleen films van Afrikanen: het doel is om hen een platform te bieden om hun vaardigheden te tonen – en niet om films uit de VS of Europa te vertonen aan de lokale bevolking.

Het is echter niet eenvoudig om een ​​filmfestival te organiseren in een land waar veel inwoners in armoede leven en last hebben van terugkerende droogtes. Er zijn slechts vier bioscopen – veel te weinig voor de grote drukte op FESPACO. De organisatoren hebben dus geïmproviseerd en vertonen ze gewoon als openluchtfilms.

Paulin Soumanou Vieyra wordt beschouwd als een pionier van de Afrikaanse cinema Afbeelding: Sophie Garcia/AP/foto alliantie

Dat was al het geval in 1969, toen een groep filmliefhebbers FESPACO oprichtte in Burkina Faso (toen bekend als de Republiek Opper-Volta). Het land was toen nog maar negen jaar onafhankelijk.

Onder Frans bewind was het Afrikanen lange tijd verboden films te maken in de koloniën. Een van de eerste Afrikaanse films ooit geproduceerd, “Afrique-sur-Seine” (Afrika aan de Seine), werd in 1955 in Parijs gemaakt door studenten. Onder hen was Paulin Soumanou Vieyra uit Benin, die wordt beschouwd als een pionier van de Afrikaanse cinema.

‘Het publiek wil nu onze verhalen zien’

Dus in 1969 hadden de mensen in Burkina Faso niet veel ervaring met cinema, maar ze waren er wel gepassioneerd over.

Sinds de oprichting wordt het festival om de twee jaar gehouden, op enkele uitzonderingen na.

“De Afrikaanse cinema is de jongste ter wereld”, vertelt Apolline Traore aan DW. “Het is lange tijd volledig door het Westen gefinancierd. Ondertussen proberen we zelf het geld voor onze films bij elkaar te krijgen.” Ze voegt eraan toe dat ze de indruk heeft dat “ze in het Westen alle verhalen hebben opgebruikt; het publiek wil nu de onze zien.”

FESPACO is een belangrijke bron van inkomsten voor Burkina Faso Afbeelding: Nic Bothma/epa/dpa/foto alliantie

Maar Traore ziet het gevaar dat financieel sterke landen niet alleen helpen met filmtips, maar zich ook bemoeien met het tonen van de Afrikaanse geschiedenis door een westerse lens. “Dit is iets waar we tegen moeten vechten. We moeten het Westen laten zien dat we in staat zijn om ons eigen verhaal te vertellen en dat we het beter vertellen dan wie dan ook – omdat het ons verhaal is en wij weten het beter dan zij.”

Zelfverzekerde vrouwelijke regisseurs

Er zijn nu veel uitstekende Afrikaanse filmmakers, vooral vrouwen. Van de 170 films – werken uit onder meer Egypte, Angola, Kenia, Marokko en Senegal – die werden ingediend bij FESPACO om mee te dingen naar de felbegeerde prijzen, was ongeveer de helft geregisseerd door vrouwen.

“Ik ben helemaal niet verrast”, zegt de Tunesische juryvoorzitter Dora Bouchoucha tegen DW. “En ik denk niet dat het iemand in heel Afrika verbaast, alleen buiten het continent. Ik maakte mijn eerste film 25 jaar geleden en mijn team bestond bijna allemaal uit vrouwen. De beste productiemanagers zijn vrouwen. Bij filmmaken draait alles om details. En iedereen weet dat vrouwen zich meer bewust zijn van details. Vrouwen geven ook minder om hun ego. We maken films op onze manier – en dat doen we heel goed.’

Tunesische Dora Bouchoucha is juryvoorzitter van FESPACO 2023 Afbeelding: FESPACO

Een filmische oproep tot vrede

FESPACO werd op 25 februari geopend door de Burkinese en Malinese premiers, aangezien Mali dit jaar de eregast is op het festival.

Ondanks – of misschien dankzij – alle problemen die Burkina Faso, Mali en andere Afrikaanse landen ongetwijfeld hebben, vooral met terrorisme, werd “The Culture of Peace” gekozen als FESPACO’s motto voor 2023.

“De wereld van vandaag wordt geconfronteerd met veel problemen, allemaal te wijten aan sociale ongelijkheid, uitsluiting, extremisme en de wapenwedloop”, stelt de homepage van het festival. Films kunnen ertoe bijdragen om samen na te denken over hoe vrede en sociale cohesie kunnen worden gewaarborgd.

Dat wil ook Apolline Traore, die in de race is voor de hoofdprijs, de Gouden Hengst van Yennenga, voor haar film ‘Sira’. Deze trofee is ook een eerbetoon aan sterke vrouwen: prinses Yennenga was een krijger die voor niets en niemand de strijd aanging op haar hengst.

Het Pan-Afrikaanse film- en tv-festival van Ouagadougou loopt tot 4 maart 2023.

Yennenga: voorouder van het Mossi-volk in Burkina Faso

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.