Nigeria heeft er bij internationale waakhonden op aangedrongen zich niet te mengen in het verkiezingsproces, aangezien het meest bevolkte land van Afrika zaterdag naar de stembus ging om een ​​opvolger van president Muhammadu Buhari te kiezen, in een wedstrijd die werd gedomineerd door zorgen over inflatie en een toenemend tekort aan contant geld en brandstof.

Een veld van 18 kandidaten stond op de stemming om Buhari te vervangen, die in mei zijn tweede termijn als leider van het land zal voltooien. Peter Obi van de Labour Party, die aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het aanzwengelen van de jongerenstemming, wordt beschouwd als een koploper, net als Bola Tinubu van het regerende All Progressives Congress (APC) en Atiku Abubakar van de primaire oppositiepartij Democratische Volkspartij (PDP).

De resultaten van de peilingen, die ook bepalend zullen zijn voor wetgevers, gouverneurs en vertegenwoordigers van de staatsvergadering, worden maandag verwacht.

De stemming in de 176.606 stembureaus van het land is zaterdag om 14.30 uur lokale tijd gesloten. De verkiezingen worden gehouden onder toezicht van meer dan 140.000 waarnemers die zijn geaccrediteerd door de Nigeriaanse onafhankelijke verkiezingscommissie (INEC) – waarvan de voorzitter, Mahmood Yakubu, zei dat ze die moeten respecteren het verkiezingsproces van het land ondanks eerdere claims van verkiezingsfraude.









“Ik wil de waarnemers eraan herinneren dat er een gedragscode voor verkiezingswaarneming bestaat‘, zei Yakubu voorafgaand aan de verkiezingen. “Jullie zijn per definitie waarnemers, bemoei je niet met het proces en toon geen partijdigheid. Bovendien moeten internationale waarnemers zich laten leiden door het feit dat de verkiezingen worden gehouden door en in de federale republiek Nigeria, wiens soevereiniteit moet worden gerespecteerd.”

Uittredend president Buhari herhaalde dit verzoek en zei dat waarnemers binnen moeten blijven “de grenzen van je beroep.”

De inflatie is onder Buhari’s heerschappij tot het hoogste punt in bijna twee decennia gestegen, terwijl een tekort aan beschikbare contanten een factor blijft en tot een valutacrisis heeft geleid als gevolg van een mislukte strategie om oude bankbiljetten in te ruilen voor nieuwe – wat tot geweld heeft geleid bij banken en bij geldautomaten door het hele land.

De nieuwe president zal ook worden belast met het aanpakken van grote armoede, energietekorten en de kwestie van de toenemende islamitische opstand in het noordoosten van Nigeria. Oliediefstal en toenemende criminaliteitsstatistieken zijn ook belangrijke zorgen in het land, dat de grootste economie van Afrika is.

Aanhoudende brandstoftekorten, die zich voordoen bij de belangrijkste olieproducent in Afrika, hebben ook geleid tot zorgen dat het misschien niet mogelijk zal zijn om verkiezingswaarnemers in te zetten op belangrijke gebieden die verdacht worden van mogelijke fraude.

Meer dan 93 miljoen mensen zijn geregistreerd om te stemmen in Nigeria, ongeveer 75% van hen is tussen de 18 en 49 jaar oud. In 2019 bedroeg de opkomst naar schatting slechts 35%