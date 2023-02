Afrikareise – Papst Franziskus besucht den Südsudan

Nach der Demokratischen Republik Kongo steht nun der Südsudan auf dem Reiseplan des Papstes. (Jerome Delay / AP / dpa / Jerome Delay)

Nach Angaben des Vatikans sollte das 86-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche zu seiner „Friedensreise“ am Nachmittag deutscher Zeit in der Hauptstadt Juba eintreffen. Dort will Franziskus mit Vertretern der Regierung, der Kirche und der Zivilgesellschaft sprechen.

Begleitet wird Francis vom Erzbischof von Canterbury, Oberhaupt der Anglikanischen Kirche und Moderator der Generalversammlung der Church of Scotland, Greenshields. Alle drei Kirchen sind am Friedensprozess im Südsudan beteiligt. Nach langen Kämpfen löste sich das Land 2011 vom Sudan. 2013 brach im Land ein Bürgerkrieg aus, der endete, dessen Folgen aber bis heute andauern.

Diese Botschaft wurde am 3. Februar 2023 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.