Marokko hat Stockholm beschuldigt, den „unverantwortlichen“ Akt der Zerstörung des islamischen Heiligen Buches genehmigt zu haben

Marokko hat seinen Botschafter in Schweden aus „einem Grund“ abberufen:unbestimmte Dauer” nach der Verbrennung eines Korans bei einer Demonstration in Stockholm am Mittwoch. Der Vorfall ereignete sich, als Muslime auf der ganzen Welt Eid al-Adha feierten, eines der bedeutendsten Feste des Islam.

Das marokkanische Außenministerium teilte in einer Erklärung mit, dass es auch Schwedens Geschäftsträger nach Rabat einbestellt habe und die „schärfste Verurteilung dieses Vergehens und die Ablehnung dieser inakzeptablen Tat“ durch das Königreich zum Ausdruck gebracht habe.

„Diese neue beleidigende und unverantwortliche Tat missachtet die Gefühle von mehr als einer Milliarde Muslimen während dieser heiligen Zeit der großen Pilgerreise nach Mekka und des gesegneten Festes Eid Al-Adha“, erklärte das Ministerium.

Salwan Momika, ein 37-jähriger irakischer Einwanderer, soll den Protest organisiert haben, bei dem er vor einer Moschee in der schwedischen Hauptstadt eine Kopie des Korans verbrannte.

Momika hatte zuvor seine Absicht zum Ausdruck gebracht, den Koran zu zerreißen und in Brand zu stecken, und ein Verbot des heiligen Buches gefordert, und hatte von der Polizei die Erlaubnis dazu aus Gründen der freien Meinungsäußerung erhalten.

In einem Video ist zu sehen, wie er mit den Seiten wedelt, während er im Beisein von Sicherheitsbeamten durch ein Megafon zu einer Menschenmenge von Zuschauern spricht.

Im Januar dieses Jahres löste die Verbrennung des heiligen islamischen Buches vor der türkischen Botschaft in Stockholm Empörung unter Muslimen aus und löste wochenlange Proteste und Aufrufe zum Boykott schwedischer Waren aus.

Als Reaktion darauf lehnte die Polizei zwei weitere Anträge auf Durchführung ähnlicher Aktionen außerhalb der türkischen und irakischen Botschaften in Stockholm im Februar ab.

Anfang des Monats entschied ein schwedisches Berufungsgericht, dass die Polizei keinen rechtlichen Grund habe, Demonstranten daran zu hindern, den Koran in Brand zu setzen.

Der jüngste Vorfall wurde von der marokkanischen Regierung kritisiert, die es trotz politischer Unterschiede zwischen den Ländern als „inakzeptabel“ bezeichnete, dass der Glaube der Muslime missachtet werde.









Auch der türkische Außenminister Hakan Fidan verurteilte den Trick als „Verabscheuungswürdig,,beharren darauf, dass es nicht erlaubt sein sollte“unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit.“

Ankara blockiert den NATO-Antrag Schwedens, weil das Land es versäumt hat, gegen kurdische Gruppen vorzugehen, die seiner Meinung nach „Terroristen” – eine Situation, die durch die Koranverbrennung im Januar noch verschärft wurde.

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson sagte am Mittwoch, die Aktion sei „legal, aber nicht angemessen” und fügte hinzu, dass Entscheidungen über solche Ereignisse der Polizei überlassen werden sollten.

Gegen Momik werde wegen Anstiftung zum Hass und Verstoß gegen ein vorübergehendes Feuerverbot während einer Hitzewelle ermittelt, teilte die Polizei mit.