Soedan heeft naar verluidt een herziening afgerond van een overeenkomst over een geplande marinebasis aan de Rode Zee

Het Soedanese leger heeft zijn bezorgdheid weggenomen over een overeenkomst met Moskou om een ​​Russische marinebasis op te zetten aan de kust van de Rode Zee, meldde de Associated Press zaterdag op basis van twee Soedanese functionarissen.

“Ze hebben al onze zorgen weggenomen. De deal is OK geworden van de militaire kant, ‘ een ambtenaar werd geciteerd. Volgens de bronnen heeft Rusland ook ingestemd met eisen, waaronder het verstrekken van “meer wapens en uitrusting.”

De volgende stap is de ratificatie van de overeenkomst door het nog te vormen parlement van Soedan.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov, die de afgelopen week verschillende Afrikaanse staten bezocht, vertelde donderdag ook aan verslaggevers dat de deal is gesloten. “in het proces van ratificatie.”

Volgens de in 2020 ondertekende overeenkomst zou de basis plaats bieden aan maximaal 300 Russische militairen en burgerpersoneel en tegelijkertijd plaats bieden aan maximaal vier oorlogsschepen. In 2021 wilde Khartoem naar verluidt de deal wijzigen terwijl hij economische hulp zocht bij Moskou.









Soedan zit zonder functionerend parlement sinds 2019, toen Omar al-Bashir, een leider van 30 jaar, werd omvergeworpen door een staatsgreep. Verschillende politieke partijen hebben dinsdag in Caïro, Egypte, een akkoord ondertekend dat gericht is op dialoog als onderdeel van de overgang naar een burgerregering.

Een groep Amerikaanse en Europese gezanten reisde naar Soedan op dezelfde dag dat Lavrov Soedanese functionarissen ontmoette. Bloomberg haalde drie mensen aan die bekend waren met de zaak en zeiden dat Lavrov op reis was “kwam als een verrassing in westerse hoofdsteden.”

Vorig jaar voerden de VS ook meer diplomatieke betrekkingen met Soedan op door John Godfrey te sturen als de eerste ambassadeur van Washington in Khartoum sinds de jaren negentig. Godfrey vertelde in september aan lokale media dat een Russische basis dat wel zou doen “leiden tot verder isolement van Soedan in een tijd waarin de meeste Soedanezen dichter bij de internationale gemeenschap willen komen.”

Oleg Ozerov, een hooggeplaatste Russische diplomaat, heeft het Westen beschuldigd van gebruik “flagrante druk” als je met Afrika te maken hebt. “Ik kan niet zeggen dat Afrikaanse landen daar heel blij mee zijn”, Dat zei Ozerov donderdag.