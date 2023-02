Afrika: Sammlung Allgemeingültiges (nd-aktuell.de)

Svenja Schulze (SPD), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Foto: dpa/Christophe Gateau

Mit einigen Monaten Verspätung stellte Svenja Schulze die neue Afrika-Strategie des von ihr geleiteten Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) vor. Wer erwartet hat, dass das SPD-geführte Ministerium den großen fortschrittlichen Schritt macht, wird enttäuscht werden. Unter dem Titel »Gemeinsam mit Afrika Zukunft gestalten« werden die Leitlinien und Schwerpunkte aufgelistet, aber kaum strategische Überlegungen oder neue Interventionen formuliert.

Es gibt einige neue rhetorische Figuren in dem Papier. Man wolle die Folgen des Kolonialismus reflektieren und »rassistische Strukturen und postkoloniale Kontinuitäten vermeiden«. Wie das genau aussieht, bleibt allerdings unklar, denn die Begriffe „Partnerschaft“, „Kontinent der Chancen“ und „gemeinsame Werte“ finden sich bereits in den vorangegangenen BMZ-Papieren, die unter CSU-Minister Gerd Müller entstanden sind. Gleichzeitig positioniert sich das Ministerium in dem Papier als Türöffner für afrikanische Akteure und fällt damit in ein Muster der Bevormundung zurück.

Und da bestehende Strukturen der Ungleichheit oft auf den Kolonialismus zurückgehen, hätte eine historische Darstellung globaler kapitalistischer Ausbeutung und Abhängigkeit dem Dokument und damit seinen eigenen Ansprüchen gutgetan. So weit muss man vielleicht gar nicht zurückblicken, aber auch kritische Einschätzungen bestehender Ansätze, wie etwa der Input-orientierten Landwirtschaft, die erfolglos mit der Privatwirtschaft vorangetrieben wurde, fehlen völlig. Ein wenig Selbstkritik hätte frischen Wind in die Hallen des BMZ bringen können. Aber das war wohl nicht gewollt.

Stattdessen besteht die neue Strategie weitgehend aus Verallgemeinerungen und endet bei einer fast schwindelerregenden Aufzählung von Programmen, Projekten und Initiativen. Auf der Grundlage dieser Aufzählung bleibt es ein Rätsel, wie das erklärte Ziel, „globale Strukturpolitik gemeinsam mit Afrika zu betreiben“, erreicht werden soll. Sicher, einige dieser Inhalte sind durchaus zu begrüßen, darunter die Stärkung der Menschenrechte, die Inklusion von LGBTQ*-Personen, der Ausbau erneuerbarer Energien oder der Hinweis auf die wachsende Verschuldung. Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail bzw. im fehlenden Detail: Das BMZ will das „Schuldenmanagement“ der betroffenen Länder verbessern und „inklusive Umschuldung“ unterstützen; was aus Sicht des Ministeriums dahinter steckt, bleibt weitgehend spekulativ.

Einerseits ist es lobenswert, dass die Förderung der Agrarökologie erwähnt wird, andererseits verwundert es, dass die aktuellen intensiven Debatten über die Rolle teurer Kunstdünger, den Export gefährlicher Pestizide, die Marktmacht von Konzernen bzw Hohe Lebensmittelpreise werden nicht berücksichtigt. Und die vielzitierte „feministische Entwicklungspolitik“ – das Markenzeichen von Ministerin Schulze – spielt in dem Papier trotz ihrer Vorbildfunktion nur eine untergeordnete Rolle. Es findet sich nur als ein Schwerpunkt neben den fünf anderen wieder, nicht aber als übergreifendes Querschnittsthema.

Vergeblich sucht man nach klar definierten Zielen, selbst auferlegten Standards oder Hinweisen auf Risiken bei der Umsetzung von Projekten, etwa im Hinblick auf den Aufbau einer afrikanischen Wasserstoffproduktion. Die Strategie enthält auch keine expliziten Finanzierungsverpflichtungen, sondern hält sich oft an Absichtserklärungen.

Hinweise auf einen notwendigen Wandel in der deutschen Politik sucht man vergebens – etwa im Rohstoffsektor, in der Klimapolitik oder beim „imperial way of life“. Schließlich handelt es sich um eine »Afrika-Strategie«.