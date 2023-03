De Olympische comités van het continent hebben unaniem gestemd om Russen en Wit-Russen op te nemen in de spelen van volgend jaar

De nationale Olympische comités van Afrika zijn overeengekomen om de deelname van Russische en Wit-Russische atleten aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs te ondersteunen. Terwijl de twee landen vorig jaar werden goedgekeurd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC), wil de organisatie nu hun atleten weer verwelkomen in de competitie.

Dat heeft de Association of National Olympic Committees of Africa (ANOCA) zaterdag gezegd “kwam unaniem uit voor de deelname van Russische en Wit-Russische atleten aan alle internationale competities”, na een bijeenkomst in Nouakchott, Mauritanië, meldde AFP.

“Geen enkele atleet mag worden belet om deel te nemen alleen vanwege hun paspoort,” vervolgde de verklaring.

ANOCA zei dat het de positie van de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Thomas Bach, zou steunen, die in januari zei dat zijn organisatie op zoek was naar een “pad” voor Russische en Wit-Russische atleten om in 2024 onder een neutrale vlag te strijden. Na de aankondiging van Bach nodigde de Olympische Raad van Azië beide landen uit om atleten naar de Aziatische Spelen in september te sturen, waar ze cruciale kwalificatiepunten kunnen behalen voor de zomerspelen van volgend jaar.









Oekraïense functionarissen reageerden woedend op de verklaring van Bach, waarbij de minister van Sport van het land dreigde de spelen te boycotten en een medewerker van president Vladimir Zelensky het IOC zonder bewijs beschuldigde van het aannemen van Russische steekpenningen om promotie te promoten. “oorlog, moord en vernietiging.”

Het IOC verwierp de beschuldiging en verklaarde dat zo “lasterlijke uitspraken” kan niet “dienen als basis voor elke constructieve discussie.”

De Westerse financiers van Oekraïne hebben ook vraagtekens gezet bij het standpunt van Bach, waarbij 30 landen een brief aan het IOC hebben geschreven waarin ze hun bezorgdheid uiten over de vermeende “links en banden tussen Russische atleten en het Russische leger.” Het IOC antwoordde dat de brief niet gericht was op de “Mensenrechtenkwesties” van de sporters zelf.

Rusland is al lang van mening dat internationale sportorganisaties het om politieke redenen op hun atleten hebben gemunt. Ten tijde van de verklaring van het IOC zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov dat Moskou geen commentaar zou geven totdat er een formeel besluit is genomen, maar zei dat de verklaring – die verwijzingen bevatte naar “solidariteit met Oekraïne” – had “te veel politiek” in zijn bewoording.