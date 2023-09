Afrik Rire – live Engelse komedie komt naar Genève

De zesde editie van het komediefestival van Genève heeft tot doel de culturele diversiteit van Genève te laten weerklinken door middel van gelach. Dit jaar presenteert het komedie in het Engels, met gerenommeerde komieken uit de hele Engelssprekende wereld. Tickets zijn hieronder te koop met 20% korting!

Hier is Aisha Alfa, een van de cabaretiers die op het festival op het podium zal staan:

Genève is een kosmopolitische stad met een lange traditie in het ontvangen van internationale organisaties en schittert door deze diversiteit. Om de toewijding van de stad aan harmonieuze relaties tussen landen en culturen te weerspiegelen, heeft het festival een tweetalig programma geïntroduceerd, met Engelstalige shows die het traditionele Franstalige aanbod aanvullen.

De Engelse comedy line-up bestaat onder meer uit:

Maria Shehata (Egypte/VS/Londen)

Maria Shehata is een bekroonde Egyptisch-Amerikaanse cabaretier die in New York, LA en nu in Londen heeft gewoond, waar ze snel naam maakt in enkele van de beste comedyclubs van het land. Ze heeft een spraakmakende, no-nonsense openhartigheid en een stijl die sardonisch en toch speels is, die ze gebruikt om publiek in de VS, het VK en Europa te charmeren.

Athene Kugblenu – (VK)

Athena is een van die zeldzame zielen die je naar adem kunnen laten happen, hardop kunnen lachen en tegelijkertijd aan iets op een dieper niveau kunnen denken. Athena maakt de gewaagde sprong om haar carrière als projectmanager achter zich te laten en haar hand in de stand-up te proberen. Ze treedt nu regelmatig op in het Britse circuit en op comedyfestivals. Haar kenmerkende stijl van vertellen; Door kunstzinnig spanning te creëren en er vervolgens doorheen te snijden, vaak met iets onverwachts maar hilarisch belachelijks, is haar aandeel snel gestegen.

Aisha Alfa (Canadees)

Geboren in Nigeria, opgegroeid in Canada en nu woonachtig in Los Angeles, Aisha Alfa komiek, acteur, schrijver en presentator. Alfa heeft opgetreden op het Just For Laughs Festval, het Montreux Comedy Festval en de Cape Town Comedy Club. Haar acteercredits omvatten Degrassi (Netlix), Good Trouble (Hulu) en Based On A True Story (Peacock). Haar eerste komediealbum & Special All The was te zien in Ebony Magazine en op het Things Comedy YouTube-kanaal.

Eddy King (Frankrijk/Canada)

Eddy King is sinds 2007 actief in Quebec en is een vaste gast op alle grote gala’s. Hij neemt deel aan tal van internationale festivals in Europa en Afrika. Met zijn kalme, evenwichtige, nooit gestresste (gelukkige hem) stijl contrasteert zijn humor met punchlines die elk publiek knock-out slaan. Gedreven door zijn overtuigingen en principes, is Eddy er trots op om sterk te staan ​​op het podium en op tv!

Het Afrik Rire-festival gelooft in de kracht van lachen om culturen samen te brengen. Het heeft de missie op zich genomen om gelach en humor in een hele reeks uiteenlopende culturen te bevorderen, zichtbaarheid te bieden aan kunstenaars van alle afkomsten, terwijl in het bijzonder de nadruk wordt gelegd op de centrale plaats en het belang van lachen en humor binnen Afrikaanse culturen sinds het begin der tijden.

Wanneer: 29 & 30 september 2023 en 1 oktober 2023 – Engels gala 29 september

Waar: Centrum voor de Kunsten – Ecole Internationale de Genève

Kaartjes: CHF 48-59 volwassenen; CHF 32-39 voor 8-15 – klik om te kopen Voer deze code (OKSGX2UD) in om 20% korting te krijgen!

