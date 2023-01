Afghanistan: Extreme Kälte tötet mehr als 150 Menschen in Afghanistan, sagen Taliban

CNN

—



Mindestens 157 Menschen sind im strengen Winter in Afghanistan gestorben, sagte ein Taliban-Beamter am Dienstag, wobei sich die Zahl der Todesopfer in weniger als einer Woche verdoppelt hat, da Millionen mit minimaler humanitärer Hilfe bitteren Temperaturen ausgesetzt sind.

Das Land leidet unter einem seiner kältesten Winter mit Temperaturen bis zu minus 28 Grad Celsius (minus 18 Fahrenheit) Anfang Januar – weit unter dem landesweiten Durchschnitt von 0 bis 5 Grad Celsius für diese Jahreszeit.

Die Auswirkungen wurden durch die begrenzte Menge an humanitärer Hilfe verschlimmert, die im Land nach dem Verbot der Taliban für weibliche NGO-Mitarbeiter verteilt wurde.

Das teilte das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UNOCHA) mit Twitter Am Sonntag lieferte es Hilfsgüter wie Decken, Heizung und Unterkünfte an etwa 565.700 Menschen.

„Aber inmitten einer der kältesten Perioden seit Jahren wird noch viel mehr benötigt“, fügte es hinzu.

Rund 70.000 Nutztiere seien im ganzen Land erfroren, sagte Shafiullah Rahimi, ein Sprecher des Taliban-Ministeriums für Katastrophenmanagement, am Dienstag gegenüber CNN.

Seit die islamistische Hardliner-Gruppe im August 2021 die Macht übernommen hat, ist Afghanistan in eine wirtschaftliche und humanitäre Krise gestürzt.

Es wurde von Naturkatastrophen heimgesucht und tritt in das dritte Jahr in Folge mit dürreähnlichen Bedingungen ein.

Laut einem aktuellen UNOCHA-Bericht benötigen schätzungsweise 28,3 Millionen Menschen – etwa zwei Drittel der afghanischen Bevölkerung – dringend humanitäre Hilfe, um zu überleben.

Mindestens ein halbes Dutzend großer Auslandshilfegruppen haben ihre Operationen in Afghanistan seit Dezember eingestellt, als die Taliban allen lokalen und internationalen Nichtregierungsorganisationen befahlen, ihre weiblichen Angestellten daran zu hindern, zur Arbeit zu kommen, oder riskierten, dass ihnen ihre Lizenzen entzogen werden.

Letzte Woche unternahmen einige der ranghöchsten weiblichen Beamten der UN eine viertägige Reise nach Afghanistan und trafen sich mit Taliban-Führern in Kabul, um sie zu bitten, das Verbot aufzuheben und „das Wohl des Landes an erste Stelle zu setzen“.

Amina Mohammed, die stellvertretende Generalsekretärin der Vereinten Nationen, beschrieb die jüngste Politik als Verletzung der grundlegenden Menschenrechte von Frauen.

„… Afghanistan isoliert sich inmitten einer schrecklichen humanitären Krise und ist eine der am stärksten vom Klimawandel bedrohten Nationen der Erde“, sagte Mohammed in einer Erklärung. „Wir müssen alles tun, um diese Kluft zu überbrücken.“