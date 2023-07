Wie es passiert6:24Afghanischer Dolmetscher, der die Erschießung durch die Taliban überlebte, als er für Lyft in Washington fuhr

Nasrat Ahmad Yar überlebte ein Leben lang Krieg, mehr als ein Jahrzehnt Arbeit als Dolmetscher für das US-Militär in Afghanistan, eine Machtübernahme durch die Taliban und eine gefährliche Reise nach Amerika – nur um beim Fahren für den Mitfahrdienst Lyft erschossen zu werden in Washington, D.C

Matthew Butler, ein pensionierter Oberstleutnant der Spezialeinheiten der US-Armee, der mit Ahmad Yar vor Ort zusammengearbeitet hat, sagt, es sei schwer, mit der scheinbar zufälligen Tötung von jemandem klarzukommen, den er sowohl als Bruder als auch als Sohn betrachtete.

„Was mich meiner Meinung nach am stärksten beeindruckt hat, war einfach die Ironie“, sagte Butler Wie es passiert Gastgeber Nil Köksal. „Es ist eine Ironie, in Afghanistan aufgewachsen zu sein, als Dolmetscher solche Einsätze zu machen und dann als Flüchtling und Einwanderer getötet zu werden, weil man zur falschen Zeit am falschen Ort war.“

Ahmad Yar, 31, wurde am Samstag während einer Beerdigung bei der All Muslim Association of America in Fredericksburg, Virginia, beigesetzt. Er hinterlässt seine Frau Muzhgan und vier Kinder – eine 13-jährige Tochter und drei Söhne im Alter von 11 Jahren , acht und 15 Monate.

Er wurde am Montagabend bei der Arbeit getötet, was Butler vermutet, dass es sich um einen willkürlichen Autodiebstahl oder um Bandenkriminalität handelte. Es wurden keine Verdächtigen festgenommen, aber auf einem Überwachungsvideo war ein einzelner Schuss zu hören, und es wurden vier Jungen oder junge Männer gesehen, die vom Tatort wegliefen.

„Es ist nichts, worauf man vorbereitet sein kann“, sagte Butler. „Es war eine anstrengende Woche.“

„Er hat immer versucht, den Menschen zu helfen“

Freunde und Familie beschreiben Ahmad Yar als einen freundlichen und großzügigen Mann, der sein Leben im Dienst an anderen lebte – seinem Land, seiner Familie und jedem, der in Not war.

Er arbeitete tagsüber als Abschleppwagenfahrer und nachts als Lyft-Fahrer und versuchte, genug Bargeld zusammenzubekommen, um die Miete zu bezahlen, sich um seine Kinder zu kümmern und Geld an seine Familie in Afghanistan zurückzuschicken.

„Er tat alles, was er konnte, um den amerikanischen Traum wirklich zu verwirklichen, indem er so hart arbeitete und sein Geld sparte“, sagte Butler. „Er wollte eine eigene Abschleppfirma gründen.“

Matthew Butler (rechts), ein pensionierter Oberstleutnant der Spezialeinheiten der US-Armee, der unter Ahmad Yar in Afghanistan diente, umarmt einen Mittrauernden während der Beerdigung am Samstag. (Nathan Howard/The Associated Press)

Wenn er nicht arbeitete, half er ehrenamtlich dabei, andere afghanische Dolmetscher und ihre Familien in die USA zu bringen. Oft begrüßte er Neuankömmlinge am Flughafen und kümmerte sich um sie, während sie sich an ihr neues Zuhause gewöhnten.

„Er war so großzügig. Er war so nett. Er hat immer versucht, den Menschen zu helfen“, sagte Rahim Amini, ein afghanischer Einwanderer und Freund, gegenüber The Associated Press.

Jeramie Malone kannte Ahmed Yar durch ihre ehrenamtliche Arbeit bei einer von Veteranen gegründeten Organisation, die ehemalige afghanische Dolmetscher in Sicherheit bringt.

„Er wollte immer mehr geben, als er bekam, und er war einfach äußerst freundlich“, sagte Malone.

Seit seinem 10. Lebensjahr arbeitete er für das US-Militär

Ahmad Yar war 18, als Butler ihn traf. Er begann gerade seine Karriere als Dolmetscher.

„Ich war schockiert über sein Alter“, sagte Butler, der damals etwa 40 Jahre alt war. „Er war, wie Sie wissen, an diplomatischen Gesprächen mit Anführern und Stammesältesten beteiligt und an all den verschiedenen Engagements, die wir mit ihm übernehmen würden. Er hatte also wirklich eine Reife und eine Fröhlichkeit an sich, an die ich mich immer erinnern werde.“

Mohammad Ahmadi posiert für ein Porträt in Alexandria, Virginia, Freitag, 7. Juli 2023, während er ein Telefon in der Hand hält, auf dem ein digitales Foto seines Cousins ​​Ahmad Yar zu sehen ist. (Serkan Gurbuz/The Associated Press)

Doch seine Arbeit für das US-Militär begann schon viel früher. Er sei zum ersten Mal im Alter von zehn Jahren auf dem Flugplatz Bagram in der Nähe von Kabul aufgetaucht und habe dort Gelegenheitsarbeiten erledigt, sagte Butler.

„Das war irgendwie ein Witz. Es ist so, als hätten ihn alle als den Jungen vorgestellt, der nicht weggeht, und er hat einfach mit uns rumgehangen“, sagte Butler. „Und als ich ihn traf, hatte er sich bereits selbst Englisch beigebracht und war zum Dolmetscher befördert worden.“ Auf die Frage, warum ein so kleiner Junge diese Art von Arbeit machen würde, sagte Butler: „Er hatte einfach eine solche Abneigung gegen die Taliban.“

Auf der Flucht vor den Taliban

Es waren die Taliban, die Ahmad Yar und seine Familie schließlich aus Afghanistan vertrieben.

Die USA haben seit 2009 ein spezielles Einwanderungsvisumprogramm für Afghanen, die eng mit der US-Regierung zusammengearbeitet haben, um nach Amerika zu kommen. Aber Amini sagte, sein Freund wolle nicht sofort einen Antrag stellen.

Er erinnerte sich an die Worte von Ahmad Yar: „Ich habe Leute hier, die ich unterstützen muss … Wenn ich das Gefühl habe, dass sie meine Unterstützung nicht brauchen, kann ich nach Amerika gehen.“

Doch im August 2021 zogen sich die USA aus dem Land zurück und die Taliban – die zuvor in den 1990er Jahren Afghanistan kontrolliert hatten – übernahmen die Kontrolle.

Ein Familienmitglied tröstet Asem Ahmad Yar, 8, während der Beerdigung seines Vaters. (Nathan Howard/The Associated Press)

Jeder, der mit westlichen Verbindungen zusammenarbeitete, war unter dem neuen Regime ein Risiko, und es gab einen massiven Ansturm darauf, rauszukommen. Seit August 2021 sind mehr als 30.000 afghanische Flüchtlinge in Kanada angekommen, und die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende dieses Jahres 40.000 neu anzusiedeln. Viele andere, die für Kanada gearbeitet haben, oder ihre Familienangehörigen warten immer noch, und die NDP hat die Regierung aufgefordert, die Obergrenze aufzuheben.

Mohammad Ahmadi, der Cousin von Ahmad Yar, war bereits in den USA, nachdem er ebenfalls für das US-Militär gearbeitet hatte. Am Telefon sprachen die beiden darüber, wie man Ahmad Yar und seine Familie aus Afghanistan herausholen könne.

Ahmadi sagte, sein Cousin habe Taliban-Soldaten durch die Straßen von Kabul laufen sehen und befürchtete, sie könnten herausfinden, dass er als Dolmetscher für das US-Militär gearbeitet hatte.

„Er sagte: ‚Ich möchte nicht vor den Augen meiner Frau und meiner Kinder getötet werden‘“, sagte Ahmadi.

Die Frau von Nasrat Ahmad Yar weint am Grab ihres Mannes. (Mariam Zuhaib/The Associated Press)

Als es Ahmad Yar nicht gelang, den überfüllten Flughafen von Kabul zu verlassen, reiste er nach Nordafghanistan in der Hoffnung, nach Usbekistan zu gelangen. Als das nicht funktionierte, gingen er und seine Familie in die nordwestliche Stadt Mazar-i-Sharif, wo er und seine Familie einen Flug in die Vereinigten Arabischen Emirate nehmen und schließlich in die USA reisen konnten – zunächst nach Pennsylvania , und dann Virginia.

Butler sagt, sein Freund habe große Hoffnungen auf ein Leben in den USA gesetzt

„In typischer Nasrat-Manier ging es wirklich nicht um ihn, sondern um andere. Es ging um seine Kinder, und alles, was er tun wollte, war, seinen Kindern die beste Chance auf ein bestmögliches Leben zu geben.“ sagte Butler.

„Er war begeistert davon. Ihm ging es leidenschaftlich darum, hier Erfolg zu haben und etwas aus sich zu machen, damit seine Kinder dieses Erbe genießen konnten.“

Butler sagt, er arbeite jetzt mit mehr Freunden und Kollegen von Ahmad Yar zusammen, um sicherzustellen, dass seine Familie durch eine Kombination aus Crowdfunding, Lebensversicherungen von Lyft und Stipendien von gemeinnützigen Organisationen versorgt wird.

Er sagt, sie hoffen, eine Stiftung zu gründen, die „diese Familie nicht nur in den nächsten paar Monaten oder den nächsten paar Jahren, sondern wirklich ihr ganzes Leben lang begleitet“.