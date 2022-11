Afghanische Kinder stehen vor Hunger im Winter | Asien | DW

Rund 23 Millionen Menschen in Afghanistan leiden Tag für Tag unter akutem Hunger. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) warnt vor einer der größten und schwersten Hungerkrisen der Welt in Afghanistan. Laut einem aktuellen FAO-Bericht, der vor weniger als einer Woche veröffentlicht wurde, ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung von der Krise betroffen. Ursachen sind die anhaltende Dürre, politische Instabilität und die Folgen der COVID-19-Pandemie. Der abrupte Stopp der westlichen Unterstützung nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 trägt ebenfalls zur Notlage bei. Der Anteil der Bevölkerung, der auf humanitäre Hilfe angewiesen ist, wächst weiter.

Frauen und Kinder, wie Zahra (Namen geändert) und ihre drei Töchter. Die 40-jährige Frau aus der Provinz Bamian wurde gezwungen, ihre Töchter gegen deren Willen zu verheiraten. Im Gespräch mit der DW sagt sie: „Mein Mann ist nach einem Schlaganfall gestorben. Bis zur Machtübernahme der Taliban habe ich als Putzfrau gearbeitet. Meine Kinder konnten zur Schule gehen.“ Dann kam das Chaos und die Wirtschaftskrise.

Menschen ohne Perspektive

Nach der Machtübernahme der Taliban stellten zahlreiche Regierungen die Hilfe für Afghanistan ein. Zuvor wurden drei Viertel der öffentlichen Ausgaben von der internationalen Gemeinschaft getragen. Von der afghanischen Zentralbank im Ausland geparkte Reserven wurden eingefroren. Staatsbedienstete wie Lehrer, Polizisten und Angestellte im Gesundheitswesen und in der Verwaltung könnten nicht mehr bezahlt werden.

Familien, die Frauen wie Zahra beschäftigen konnten, gerieten in Not, und Zahra verlor ihr geringes Einkommen. „Wir hatten kaum etwas zu essen. Notgedrungen habe ich meine Töchter Männern gegeben, die sie heiraten wollten. Ohne Mitgift, ohne Feste und Feiern. Sie wurden von Männern genommen, die in anderen Teilen des Landes leben.“ Die Töchter sind 20, 17 und 15 Jahre alt. Zahra hofft, dass es ihnen gut geht, zumindest besser als ihr.

Landbevölkerung besonders bedroht

Besonders im ländlichen Raum ist die Situation angespannt. Die Folgen des Klimawandels wie eine jahrelange Dürre und Extremwetter erschweren das Leben zunehmend. Im vergangenen Sommer fielen in den Trockengebieten plötzlich starke Regenfälle. Der ausgedörrte Boden konnte nicht genug Wasser aufnehmen. Die Folge waren Überschwemmungen, bei denen mehr als 180 Menschen ums Leben kamen. Ein Sprecher der Taliban-Regierung sagte der Nachrichtenagentur dpa, Tausende Häuser und Tausende Hektar Land seien zerstört und Ernten vernichtet worden: „Die Menschen haben alles verloren.“

Laut einer Umfrage der NGO Save the Children in Afghanistan unter 1.450 Familien im Mai 2022 konnten rund 97 Prozent dieser Familien ihre Kinder nicht ausreichend ernähren. Laut Familien werden Mädchen schlechter ernährt als Jungen. Neun von zehn Mädchen machen sich Sorgen, weil sie nicht genug Energie haben, um zu lernen, zu spielen oder ihre täglichen Aufgaben zu erledigen.

Die Not ist so groß, dass sich immer mehr afghanische Eltern gezwungen sehen, ihre Kinder zu verkaufen: an kinderlose Paare, als Bräute, an Menschenhändler oder gar als Kämpfer radikalislamischer Gruppen.

„Menschen in Afghanistan, vor allem Frauen und Kinder, brauchen Hilfe. Sie leiden am meisten unter den Sanktionen“, sagt Samira Sayed-Rahman im Gespräch mit der DW aus Kabul.

Humanitäre Hilfe allein ist sinnlos

Samira Sayed-Rahman arbeitet für die Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) in Afghanistan und hat täglich Kontakt zu betroffenen Frauen. Er nennt ein weiteres Problem: „Es gibt nicht einmal genug Banknoten. Die Banknoten zerfallen. Geschäftsleute nehmen nicht alle Banknoten an, schon gar nicht von armen Frauen. Letztes Jahr haben wir über drei Millionen Menschen in verschiedenen Teilen des Landes erreicht.“ Aber wir können nur so viel tun, wie wir können. Humanitäre Hilfe ist nicht die Lösung der wirtschaftlichen Probleme Afghanistans. Vielmehr müssen wirtschaftliche Restriktionen aufgehoben und die Entwicklungsfinanzierung wieder aufgenommen werden. Afghanistans Wirtschaft ist seit Jahren stark von Devisen abhängig, und wenn Fällt diese Hilfe plötzlich aus, leidet zuerst die Bevölkerung.“

Mitarbeit: Mohammad Akami