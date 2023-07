Affenbaby Sirih en een mysterieus Todesfall

Eigentlich is Schmidt Journalistin, maar vor dreissig Jahren wollen plötzlich alle Medien über sie schreiben. Nun blickt sie zurück.

Annemarie Schmidt-Pfister wil mooi worden als kind Affenmutter. Of het nu gaat om een ​​vrij grote schannige daad, je kunt er zeker van zijn.

Der Anruf, der das Leben von Annemarie Schmidt-Pfister entscheidd verändert, kommt unerwartet. Es ist ein Nachmittag im Frühling 1993, Schmidt spaziert mit ihren Hunden im Wald. Dann tinkles das Handy, das sie eerste seit kurzem besitzt. Het is mijn man Christian, die de Zoodirektor in Zürich heeft opgesteld. Er staat: „Du musst sofort in den Zoo kommen, wir haben ein Affenbaby, das Hilfe braucht.“