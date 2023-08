Extremismus politisch bekämpfen? Man muss es sich leisten können. Ein Verzicht auf ein AfD-Verbot würde bedeuten, die Leidtragenden im Stich zu lassen.

Personaltableau, politische Agenda und Aktionen beweisen: Die AfD ist fest im Griff rechtsextremer Mitglieder, die die Partei strategisch ausrichten und kontrollieren. Kürzlich wurde deshalb ein Partyverbot ins Spiel gebracht. Parteien, die aufgrund ihrer Ziele oder des Verhaltens ihrer Anhänger eine Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung anstreben, sind gemäß Art. 21 Abs. 2 GG verfassungswidrig.

Allerdings entscheidet nur das Bundesverfassungsgericht, das die Hürden hoch angesetzt hat, über ein Verbot, auch um der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte Rechnung zu tragen.

Im Jahr 2017 forderte das Gericht in seiner Entscheidung über den NPD-Verbotsantrag unter Verweis auf den „Ausnahmecharakter des Parteiverbots“ konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine Partei mit ihrer verfassungsfeindlichen Agenda letztlich Erfolg haben könne.

Das führt zum bekannten Dilemma: Ist eine Partei zu klein und bedeutungslos (wie damals die NPD), scheitert ein Verbot daran, dass sie noch keinem Verfassungsschutz bedarf. Sobald eine Partei hingegen fest im Parlament verankert ist und Stimmenanteile erringt, ist ein Verbot mit der direkten Beeinträchtigung des demokratischen Prozesses und der Beschneidung der demokratisch erkämpften Vertretung verbunden.

Die pflichtbewusste Antwort darauf ist klassisch liberal: Extremismus muss politisch bekämpft werden, nicht autoritär mit Verboten. So viel Liberalität muss man sich leisten können. Die Verteidigung des demokratischen Rechtsstaates ist kein politiktheoretisches Seminar, sondern ein pragmatischer Kompromiss über die Zeit Durchwursteln, die ständig Risiken abwägen muss. Das liberale Grundvertrauen in die Vernunft des politischen Diskurses kann unzumutbar sein, denn die Demokratie muss immer mit den Menschen leben, die sie gerade hat.

Das liberale Grundvertrauen in die Vernunft kann unvernünftig sein, weil die Demokratie immer mit dem Volk leben muss

Demokratie ist voluntaristisch, aufgeklärte Rationalität ist nicht garantiert. Es gibt nicht wenige Menschen, die sich von der antidemokratischen oder rassistischen Ideologie einer Partei nicht abschrecken lassen, vielleicht weil sie fälschlicherweise glauben, sie hätten dadurch nichts zu verlieren. Die Kosten hartnäckiger Liberalität sind meist recht ungleich verteilt. Die ersten Leidtragenden sind vor allem verletzliche Gruppen von Menschen, die lange als Feinde markiert wurden und dann Repressalien ausgesetzt sind.

Ausgangspunkt und Fluchtpunkt der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, wie sie das Bundesverfassungsgericht in seiner NPD-Entscheidung vorbereitet hat, ist die Menschenwürde. Das Gericht stellt unmissverständlich klar, dass ein ethnisches Volksbild, Rassismus und Antisemitismus die Menschenwürde verletzen. Zur Menschenwürde gehört auch die elementare Rechtsgleichheit. „Die Würde des Menschen ist egalitär“, sagte das Gericht. Damit ist nicht der Verzicht auf die Staatsbürgerschaft gemeint, der in der Verfassung ausdrücklich gefordert wird und Unterschiede in der politischen Partizipation (wie insbesondere beim Wahlrecht) rechtfertigt.

Der kategorische Ausschluss oder die Demütigung von Diskriminierung verstößt jedoch gegen die Würde. Es wäre eine Verletzung der Menschenwürde, Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder rassistischer Zuschreibungen die Mitgliedschaft im deutschen Staat zu verweigern oder den Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft unzumutbar zu erschweren. „Ethnopluralistische“ Positionen, die nicht grundsätzlich bedeuten, anders gekennzeichneten Menschen die gleiche Würde zu verweigern, sondern sie in vermeintliche Heimatgebiete verbannen oder in diskriminierender Weise kulturell ausgrenzen wollen, verletzen die Menschenwürde.

Verbot einzelner Landesverbände möglich

Es dürfte nicht besonders schwierig sein, nachzuweisen, dass einflussreiche Kräfte in der AfD ohnehin einem solchen ethnisch-identitären Volksverständnis anhängen und im Falle einer Machtbeteiligung auch Konsequenzen daraus ziehen würden. Einige Landesverbände agieren offen als Rechtsextremisten und liebäugeln mit dem Willen zum Umsturz.

Die Verfassung würde die Einleitung von Verbotsverfahren gegen einzelne Landesverbände durchaus zulassen. Ob ein Parteiverbotsverfahren – das noch lange vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig wäre – ein probates Mittel zur Eindämmung des Rechtsextremismus ist oder letztlich nur ein Forum bietet, sich als Opfer des Systems darzustellen, muss entschieden werden politisch sorgfältig abgewogen werden.

Die Einleitung eines Verbotsverfahrens liegt im politischen Ermessen. Allerdings müsste rechtzeitig mutiges Handeln erfolgen, mit dem sich die Demokratie defensiv zeigt. Wenn die AfD erst einmal mit demokratischen Mitteln eine Machtbeteiligung erreicht hat, ist es zu spät.

Die ersten Opfer wären die Schwächeren

Die Menschenwürde ist auch ein Schutzversprechen. Menschenwürde bezieht sich auf Zerbrechlichkeit, auf menschliche Verletzlichkeit. Es ist nicht das Recht des Stärkeren, sondern des Schwächeren. Die demokratische Gleichheit wird nicht konkret gefährdet, wenn Extremisten Machtinstrumente einsetzen; Es ist schon beunruhigend, wenn Teile der Bevölkerung nur vor dem Hintergrund der Einschüchterung am demokratischen Prozess teilnehmen können und im Falle eines politischen Wandels die ersten Opfer wären, die „aufgeräumt“ werden. Der Verzicht auf ein mögliches Parteiverbotsverfahren kann daher auch bedeuten, diese Menschen im Stich zu lassen.

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde lassen sich weder mit altlinkem Staatsskepsis noch mit liberalem Vernunftvertrauen allein schützen, sondern nur mit belastbaren Institutionen. Im Krisenfall müssen sie bereit sein, energisch zu handeln, um eine Unterwanderung oder eine feindliche Übernahme abzuwehren. Dies ist traditionell eher konservatives Vertrauen in Institutionen in seiner besten Form. Mit dem demokratischen Rechtsstaat gibt es etwas zu bewahren, auf das alle Menschen angewiesen sind, die ihr Zusammenleben auf der Grundlage gleicher Freiheit gestalten wollen.