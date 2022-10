AfD-Politiker posiert am Holocaust-Mahnmal – FOCUS online

Dieser Aufschrei war unvermeidlich: AfD-Politiker Holger Winterstein posierte nach einer Demonstration am Berliner Holocaust-Mahnmal. Gesundheitsminister Karl Lauterbach nennt die Aktion „abstoßend“, auch Wintersteins Partei will Konsequenzen ziehen.

Nach einer Demonstration gegen die Energiepolitik der Bundesregierung in Berlin posierte der Thüringer AfD-Politiker Holger Winterstein am Holocaust-Mahnmal. Ein auf Twitter kursierendes Foto zeigt Winterstein beim Tanzen auf einem der Betonpfeiler des Denkmals für die ermordeten Juden Europas.

Die Kritik an der Aktion folgte unmittelbar, als sich das Foto im Internet verbreitete. Gesundheitsminister Karl Lauterbach kommentierte: „Wie abstoßend. Schade, vor allem für das Parlament.“ Auch die AfD Thüringen bezeichnete Wintersteins Pose als „inakzeptabel.“ Nach interner Aufarbeitung würden die notwendigen Konsequenzen gezogen, teilte die Partei mit.

Höcke: „Denkmal der Schande“

Auch Winterstein selbst zeigte sich kleinlaut: „Das war echt dumm von mir“, sagte der Sonneberger Landrat dem MDR. Allerdings sagte er auch, dass es nur deshalb so einen Wirbel um das Bild gegeben habe, weil er Mitglied der AfD sei. Wintersteins Parteikollege Björn Höcke bezeichnete das Mahnmal in der Nähe des Brandenburger Tors als „Denkmal der Schande“ und propagierte 2017 eine „180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik“.

Winterstein hat das Foto inzwischen von seiner Facebook-Seite gelöscht.