Friedrich Merz könnte mit einer Niederlage in seine Kanzlerkandidatur starten. Ein riskantes Manöver könnte ihm zum Verhängnis werden.

Friedrich Merz, der frisch gewählte Kanzlerkandidat der Union, könnte seine Kandidatur mit einer Niederlage beginnen, sollte es in Brandenburg keinen Regierungswechsel geben. Dieses Szenario ist das Ergebnis eines riskanten Schachzugs, an dem auch Markus Söder beteiligt ist.

Die bevorstehende Landtagswahl in Brandenburg ist die letzte vor dem Beginn des intensiven Wahlkampfs in Berlin. Der Ausgang dieser Wahl wird nicht nur Auswirkungen auf die Bundespolitik haben, sondern auch auf das Schicksal der Kanzlerkandidaten.

Im Vorfeld der Brandenburger Wahl zeichnet sich ein spannendes Rennen zwischen SPD und AfD ab: Aktuelle Umfragen sehen die AfD mit 28 Prozent knapp vor der SPD, die nur einen Prozentpunkt dahinter liegt. Die künftige Regierung in Potsdam ist also noch ungewiss. Es gibt mehrere Möglichkeiten: Eine Koalition mit der AfD schließen die anderen Parteien aus. Mögliche Bündnisse könnten aus SPD, CDU und Wagenknechts Partei BSW mit eigener Mehrheit bestehen, oder einer großen Koalition aus CDU und SPD.

Für Friedrich Merz könnte die Brandenburger Wahl eine schwere persönliche Niederlage bedeuten

Der amtierende Ministerpräsident Dietmar Woidke hat bereits angedeutet, dass er im Falle eines Wahlsieges der AfD zurücktreten würde. Dennoch wird die SPD die neue Regierung wohl anführen, die CDU wird allenfalls Juniorpartner sein. Für Friedrich Merz könnte die Brandenburg-Wahl eine schwere persönliche Niederlage bedeuten, vor allem wenn Woidke mit der SPD als stärkster Kraft Ministerpräsident bleibt. „Friedrich Merz wird als Kanzlerkandidat wohl mit einer Niederlage starten, weil er gesamtschuldnerisch in Anspruch genommen werden kann, wenn der erhoffte Regierungswechsel in Brandenburg nicht zustande kommt“, sagt Politikberater Johannes Hillje im Gespräch mit IPPEN.MEDIA.

Kann er bei der Bundestagswahl 2025 gegen Bundeskanzler Olaf Scholz gewinnen? CDU/CSU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Merz ging ein strategisches Risiko ein, indem er seine Kanzlerkandidatur erst kurz vor der Brandenburger Wahl verkündete und nicht erst danach. „Warum Merz seine Entscheidung vor der Wahl verkündete, verstehe ich nicht“, sagt Hillje. Der Experte vermutet, dass Markus Söders Ambitionen diesen Schritt beschleunigt haben könnten. „Vielleicht haben Markus Söders Ambitionsbekundungen ihn beschleunigt.“

„Ich kann mir vorstellen, dass Markus Söder mit seinen Äußerungen den Preis in die Höhe treiben wollte“

Söder, der Vorsitzende der CSU, hatte vor einigen Wochen angedeutet, er stehe für eine Kanzlerkandidatur zur Verfügung, wenn er gefragt würde. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz von Merz und Söder hieß es dann überraschend, die Entscheidung für Merz sei bereits vor Monaten gefallen und abgesprochen gewesen. Hillje bezweifelt diese Aussage allerdings: „Ich glaube nicht, dass diese Entscheidung über Wochen oder Monate vorbereitet worden ist.“

Möglicherweise haben Söders plötzliche Ambitionen Merz dazu bewogen, schnell zu handeln und Söder zu beruhigen. „Ich kann mir vorstellen, dass Markus Söder mit seinen Äußerungen den Preis in die Höhe treiben wollte“, so Hillje. „Er will von Merz etwas, von dem wir noch nicht wissen, was es ist. Das könnte ein Ministerposten sein. Oder die Zusicherung, dass es keine schwarz-grüne Koalition geben wird, sondern eine Große Koalition.“ Dies würde erklären, warum Söder eine schwarz-grüne Koalition zuletzt so klar und prominent als No-Go bezeichnet hat.