Als die AfD ihre Kandidaten für die Europawahl 2024 aufstellte, forderten viele Bewerber einen radikalen Austritt aus der Europäischen Union und eine Abschottung von der Migration. Am Samstag hat die Rechtspartei in Magdeburg in einem sehr langwierigen Verfahren weitere Plätze auf ihrer Wählerliste vergeben. Die Delegierten beschlossen, nicht nur 30, sondern 35 Plätze auf der Liste zu besetzen. Etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht standen alle 35 Kandidaten für das nächste Jahr fest. Somit kann am Sonntag über das Europawahlprogramm beraten werden.

Ein im Juni veröffentlichter Entwurf legt das Ziel einer „geordneten Auflösung der EU“ und der Gründung einer „neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft“ fest. Einige AfD-Vertreter fordern einen Austritt Deutschlands aus der EU, den sogenannten Dexit. Parteichef Tino Chrupalla sagte, man arbeite an einem neuen Entwurf, der als „Kompromiss“ dienen könne. Nach Angaben aus Parteikreisen soll der Entwurf vom Juni entschärft werden.

„Wir wollen den Dexit haben“

In den Vorstellungsrunden fanden jedoch sowohl die Auflösung der EU als auch der Dexit Unterstützung. „Lasst uns gemeinsam die EU beenden“, sagte Bewerber Thomas Schmidt. Konkurrent Peter Ditges sagte: „Ich möchte mich dafür einsetzen, dass dieser Farce in Brüssel ein Ende gesetzt wird.“ Konkurrentin Elisabeth Becker betonte: „Wir wollen den Dexit haben.“ Ihr Parteikollege Jurij Christopher Kofner sagte, er erkläre „der erwachten Ideologie den Kampf an“. friedlich bedeutet. „Wir müssen unsere Heimat zurückerobern.“ Deutschland ist ein von den USA und der EU „besetztes“ Land.

Die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Partei hatte bereits am vergangenen Wochenende mit der Nominierung von Kandidaten begonnen. Spitzenkandidat war der auch intern nicht unumstrittene Europaabgeordnete Maximilian Krah.

Weidel: „Debatte über Schuldfrage im Ukraine-Krieg viel zu kurz“

Allerdings wies Parteichefin Alice Weidel im Sender „Welt“ die Interpretation zurück, die AfD sei weiter nach rechts gerückt. „Herr Krah ist ein Kandidat, auf den sich die verschiedenen Lager und Strömungen dieser Partei im Vorfeld geeinigt haben“, sagte Weidel. Die von Krah erreichten zwei Drittel der Delegiertenstimmen seien ein „sehr, sehr solides Ergebnis“.

Die AfD-Europaabgeordnete Sylvia Limmer hingegen sieht Erfolge im rechtsextremen Lager um den Thüringer Landeschef Björn Höcke. Auch in der AfD gelte nun „gutes Benehmen und Konformität“, sagte Limmer der „Welt“ und der ARD. Sie sei mit Bewerbungen um aussichtsreiche Listenplätze gescheitert und habe die „dichte Höcke-Truppe“ dafür verantwortlich gemacht.

Auch Parteichef Weidel äußerte sich zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und sagte: „Grundsätzlich halten wir die Debatte über die Schuldigen im Ukraine-Krieg für viel zu kurz.“ die NATO.

Allerdings lehnte Weidel einen Austritt aus der NATO ab, wie ihn einige AfD-Politiker diskutieren. „Man kann eine Struktur nur von innen heraus reformieren“, sagte Weidel. Der europäische Pfeiler des Bündnisses muss gestärkt werden, weil die USA andere Sicherheitsinteressen haben.

Der Chef des Verfassungsschutzes kritisierte „rechtsextremistische Verschwörungstheorien“

Laut dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, seien am vergangenen Wochenende einige „rechtsextremistische Verschwörungstheorien“ verbreitet worden. Die AfD wehrte sich mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen Haldenwangs Äußerungen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich verpflichtet, an diesem Wochenende auf kritische Äußerungen zu verzichten.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, zeigte sich besorgt über den Umfragewert der AfD. „Die AfD toleriert Antisemitismus und führende Kräfte, die den Holocaust relativieren; „Mit Anträgen auf ein Verbot des koscheren Schlachtens will sie das jüdische Leben erschweren“, sagte Klein der Welt am Sonntag. Die AfD sei eine legale Partei, die am demokratischen Wettbewerb teilnehme. „Dennoch gibt es Anzeichen dafür, dass dort demokratiefeindliche Kräfte am Werk sind.“ .“ (dpa)