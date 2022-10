AfD-Ergebnis in Niedersachsen: Eine Art Sieg für Chrupalla

Analyse



Stand: 10.10.2022 21:06 Uhr

Für AfD-Vizechef Chrupalla ist das Abschneiden bei der Wahl in Niedersachsen ein Erfolg. Wie groß sein Anteil daran ist, bleibt fraglich – viele stimmten aus Protest. Und die innere Zerrissenheit der Partei ist real.

Eine Analyse von Martin Schmidt, ARD-Hauptstadtstudio

Es ist sein erstes Mal, und er ist sichtlich glücklich darüber – am Wahlabend und am Tag danach. Tino Chrupalla ist seit drei Jahren Co-Vorsitzender der AfD, nun kann er erstmals in einer Wahlnacht eine Art Sieg feiern. Während seiner gesamten Amtszeit hat er seine Partei noch nie bei einer Bundestags- oder Landtagswahl in Prozentpunkten gewinnen sehen. Einige Parteifreunde hatten ihm bereits vorgeworfen, mit dieser Tatsache seine Wiederwahl verhindert zu haben. Er wurde trotzdem wiedergewählt. Chrupalla ist sehr zufrieden, dass er gestern mit dem kleinen Wahlsieg seine Kritiker in die Schranken gewiesen hat.



„Wir haben Ruhe im Bundesvorstand, sonst hätten wir dieses Ergebnis nicht erreicht“, erklärte er im ARD– Wahlübertragung. Endlich hat er ein Argument für seine immer wieder vorgebrachte These, dass nicht seine eigene Unauffälligkeit oder Profillosigkeit der AfD geschadet habe, sondern Ex-Co-Chef Jörg Meuthen. Zuletzt war er gegen den rechtsextremen Flügel der AfD vorgegangen und hatte so Unruhe ausgelöst, dass selbst eine Spaltung der Partei nicht mehr ausgeschlossen schien.

Chrupalla konnte nur zusehen, die Mehrheit des Nationalvorstands folgte Meuthen. Diese übernimmt nun Chrupalla in neuer Besetzung mit Co-Chefin Alice Weidel. Niemand sieht dort ein Problem im rechten Flügel der AfD. Seitdem ist die von einigen Parteimitgliedern beklagte „Distanzritis“ über Meuthens Vorgehen zu Ende.

Ein konzentrierter, stiller, vertrauensvoll kooperierender Bundesvorstand, wie es Chrupalla tags darauf beschreibt, legte den Grundstein für den Erfolg. Wählerbefragungen lassen allerdings Zweifel aufkommen, ob der Wahlerfolg maßgeblich auf seinen Co-Chef zurückzuführen ist. Mehr als die Hälfte der AfD-Wähler gab an, aus Enttäuschung über die anderen Parteien ihr Kreuz gesetzt zu haben. 90 Prozent sahen in der AfD die einzige Partei, mit der sie ihren Protest gegen die herrschende Politik zum Ausdruck bringen könnten. Nur zehn Prozent sprechen von langfristiger Parteitreue.

Kompetenzwerte der AfD sind im Keller

Besonders ernüchternd: Die Kompetenzwerte der Partei liegen allesamt im Keller. Bundesvorstandsmitglied Martin Reichardt enthüllte auf der Wahlparty in Hannover seine eigene Analyse, in der er umringt von seinen Parteifreunden am Mikrofon das Niedersachsen-Lied umformulierte: „Wo ist die gelbe Rasse gesunken? Vom Zorn der Niedersachsen!“ Politische Gegner müssten aus dem Parlament gejagt werden – mit „Geist und Verstand“, rief er unter Beifall.

In diesem Fall scheint es gelungen zu sein, Wut auszulösen, die mitunter von der AfD selbst heraufbeschworen wird. Es steht schon im Parteinamen – die AfD will eine Alternative sein. Und man muss zugeben, dass sie das in den letzten Jahren sehr konsequent gemacht haben. Egal welches Thema ganz oben auf der politischen Agenda stand, die AfD wählte fast immer die Position, die am weitesten von den anderen entfernt war. Raus aus dem Euro, so fing es an. Ihren größten Erfolg hatten sie 2015 mit der radikalen Ablehnung der Flüchtlinge. Doch ihre Anti-Haltung hat zuletzt nicht funktioniert, zumal die Partei oft gegen die Wissenschaft argumentieren musste. Den menschengemachten Klimawandel leugnen, die Gefahren des Coronavirus abtun – das kommt selbst bei Protestwählern nicht an.

Die AfD versteht es, die Angst vor dem sozialen Abstieg zu nutzen

Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nehmen sie wieder eine Position ein, die ihrer Konkurrenz weit überlegen ist. Nord Stream 2 öffnen, alle Sanktionen gegen Russland fallen lassen, die Angst vor einem dritten Weltkrieg betonen – das mag für viele schwer zu ertragen sein, aber sie finden Gleichgesinnte in der Gefühlswelt der Bevölkerung. Weit verbreitet ist die Hoffnung, dass mit einem pro-russischen Kurs schnell alles wieder so werden könnte wie vor dem Angriff, und wir Deutschen einfach neutral bleiben könnten. Die Sehnsucht nach Frieden, die Angst vor sozialem und finanziellem Abstieg: Die AfD weiß sie zu nutzen.

Andere können nur den Kopf schütteln, dass Chrupalla am Tag nach der Niedersachsenwahl in einer Pressekonferenz erneut über den „Wirtschaftskrieg“ sprach, den die Bundesrepublik mit den Sanktionen gegen Russland gefordert hatte. Gleiches gilt für seine Reaktion auf die flächendeckende Bombardierung ukrainischer Städte: „Wissen Sie, viele Menschen sterben im Krieg auf beiden Seiten. Ich fange nicht an zu moralisieren, indem ich das eine gegen das andere ausspiele.“ Wer der Angreifer ist, wer angegriffen wird – für die AfD scheint das egal zu sein – solange die Wähler ihren Parolen folgen.

Bleibt der Konflikt ungelöst und herrscht große Sorge um die Energieversorgung, könnte dies auch der AfD in Westdeutschland Unterstützung bringen. Interne Widersprüche scheinen daran nichts zu ändern. Etwa, dass bei AfD-Demonstrationen neben Deutschlandfahnen nun auch vermehrt russische Fahnen geschwenkt werden – auf einer Party, die mit dem Slogan „Germany first“ wirbt.

Rechtsextreme könnten immer noch Ärger machen

Die AfD punktet mit Ressentiments, Angst und Protest. Doch das kann den innerparteilichen Streit kaum verbergen. Die Einheit, die Chrupalla so oft betonte, wird am Wahlabend auf die Probe gestellt. In einer internen Chat-Gruppe kommentiert der frühere Landesvorsitzende Hampel das Wahlergebnis: „AfD gewinnt unverdient glänzend“. Er steht dem rechtsextremen Flügel der AfD nahe, der der aktuellen Parteiführung trotz ihrer offiziellen Auflösung noch Ärger bereiten könnte.

Denn auch wenn Chrupalla die Meuthener Machtkämpfe hätte gewinnen sollen, steckt er längst in einem neuen mit Björn Höcke. Der rechtsextreme Landeschef aus Thüringen macht aus seinen Ambitionen auf den Spitzenposten keinen Hehl. Chrupalla und Weidel mögen politischen Beobachtern extrem erscheinen – in der AfD könnten sie aber noch von rechts überholt werden.