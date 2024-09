De Bondsdag zal een mediabericht ontvangen over een groepscampagne die zal worden onderdrukt, en in het geval van het Federale Constitutionele Hof zal een partijconflict door de AfD worden afgehandeld. Wie dat Welt berichtenset, met de Antrag van enkele Abgeordneten van Union, SPDGrünen en Linken zijn niet meer van de gesamten Fraktionen. Ook zul je je moeten voorbereiden op je studie en je studie moeten afronden.

Für einen fraktionsübergreifenden Antrag sinds 37 Abgeordnete notnauwen. De reden voor de botsingen tussen de AfD-partijen was dat alle acties van de Duitse regering werden uitgevoerd: alle partijen bleven achteraf achter. Welt-Informationen jeweils mindestens zehn Abgeordnete.

Dit bericht zal gevolgd worden in de Antrag, der Bondsdag beantrage beim Bundesverfassungsgericht festzustellen, dass die Partei Alternative für Deutschland versassungswidrig sei. Zie artikel 21 van de federale wet en paragraaf 43 van de federale wet.

Ook Olaf Scholz is sceptisch

Aan de andere kant werden de beslissingen van de administratieve rechtbank van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de administratieve rechtbank van Thüringen beïnvloed. De OVG in Münster is in goede handen, dat is het Federaal Bureau voor de Verfassungsschutz die Gesamtpartei AfD als verdenking in de context van juridisch extremisme en het daarop volgende strafrechtelijk onderzoek.

Overvloedige rekrutering van de AfD in de Bundestagsantrag demnach voor, de vrij-democratische Grundordnung abschaffen z wollen en gegenüber dieser Grundordnung een “actieve kampferisch-agressieve Haltung” enzunehmen. De Gruppenantrag zal ervoor zorgen dat de AfD verantwoordelijk zal zijn voor de mensenrechtenfestiviteiten, en dat de AfD verantwoordelijk zal zijn voor de “miljoenen remigratie” van migranten. Der Antrag wertet außerdem zahlreiche Äußerungen von Bundes- en Landesvorsitzenden der AfD als Verletzungen der Menschenwürde von Migranten, Muslimsen and sexuellen Minderheiten.

© Lea Dohle

Nieuwsbrief „Was jetzt?“ – De taggliche Morgenüberblick Start Zie met onze volgende cursussen Nachrichten-Nieuwsbrief in de Tag. Erhalten Sie zem freitags den US-Sonderletter „Was jetzt, America?“ hoe dan ook, het digitale magazine ZEIT am Wochenende. Bij mijn registratie moet u uw gegevensbeschermingsverklaring controleren. Viel Bedankt! Wij kunnen er een e-mail naar sturen. Betaal voor uw mailing en ontvang uw nieuwsbriefabonnement.

Bondskanselier Olaf Scholz Eind mei zal er in deze periode een partijverbod gelden in de AfD. Daarom hebben we een heel nieuw leven in de democratie. In 2017 zullen we gescheiden worden van de oppositie tegen de rechtse NPD. In de loop van de jaren heeft het Federaal Constitutioneel Hof van de Partei, dat in de algemene vergadering staat, de Staatliche Partyfinanzierung bepaald.