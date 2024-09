Während das Lied gespielt wurde, hielt ein junger Mann ein Schild hoch, auf dem er forderte: „Millionen abschieben“. Unter den Jubelnden war auch die Vorsitzende der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative in Brandenburg, Anna Leisten.

Junge AfD-Anhänger provozierten am Sonntagabend auf der Wahlparty der Partei in Potsdam mit einem Lied über Abschiebungen. „Hey, da geht’s ja los, wir schieben sie alle ab, alle“, lautete der Text. Die dazugehörige Melodie stammt aus dem Partysong „Da geht’s ja los. Wir feiern die ganze Nacht“ der Band „Die Atzen“ aus dem Jahr 2009.

Die Brandenburger AfD hat im Gasthaus „Zum alten Krug“ in Potsdam-Marquardt das Ergebnis der Landtagswahl gefeiert. Nach Angaben eines Reporters der Nachrichtenagentur dpa feierten AfD-Anhänger anschließend vor dem Gasthaus zum Auftritt eines Sängers und dessen Lied: „Ost, Ost, Ostdeutschland“.

Dort heißt es: „Familie bedeutet im Osten Mutter, Vater, Kind. Im Westen ist das egal, weil die Leute so offen sind. Hier passt man auf, man kümmert sich um sich selbst. Im Westen spielt Ali Katz und Maus mit der Polizei. Im Osten gibt es Kühe und einen Hühnerstall. Im Westen gibt es LGBTQ und einen Knall. Ost, Ost, Ostdeutschland.“

In der Gegend rund um das Gasthaus demonstrierten am Nachmittag AfD-Gegner. Unter den Teilnehmern waren laut RBB rund 300 Anhänger der linksextremen Antifa-Organisation, rund 100 Bürger schlossen sich ihnen an. Auf zahlreichen Plakaten und Bannern, die Teilnehmer hochhielten, standen Parolen wie „Potsdam Nazifrei“ und „Kein Platz für die AfD“. Zahlreiche Polizisten waren vor Ort.