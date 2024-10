De leiders en de leiders van de AfD, Alexander Gauland, tonen hun steun voor de actieve politiek. In één interview daarmee Welt Gauland zei dat er tijdens de laatste paar dagen van de Bundestagswahl geen kandidaten meer waren. „Ik ben niet blij dat ik 85 jaar oud ben en geen gelijk heb in het parlement“, zei de 83-jarige heute. „In meinem Alter ist das Ende absehbar.“

Gauland zei: dit is het einde van de carrière van de parlementariërs – insofern niet „Außergewöhnliches“ meer passie. Er is betonnen jedoch, dat is daar Mitglied der AfD bleiben wolle. “In de AfD heeft de mens de controle, bis de Sargdeckel geschlossen wird”, zei Gauland, de leider van de CDU. Er zou een reden kunnen zijn waarom er meer discussies binnen de partijen zouden plaatsvinden.

Gaulandoorlog 2013 Mitgründer der AfD en Mitglied im Bundesvorstand. Van 2017 tot 2019 waren we samen met co-chef Jörg Meuthen partijleider en de leider van de AfD 2017 met Alice Weidel als eerste in de Bondsdag. Gedurende het jaar 2021 zal er een gemeenschappelijk begrip zijn met Weidel an der Spitze der Fraktion. 2019 was de leider van de partij en 2021 van de fractie.

Der Publizist und promovierte Jurist schreeuwt als juridisch conservatief. Er is ook veel informatie beschikbaar voor verdere discussies, die zal leiden tot de analyse van het nazi-dictatur als „Vogelschiss“ in deutschen Geschichte. Voor de AfD-Karriere oorlog was Gauland 40 jaar lid van de CDU en de regering van de Hessische Staatskanzlei.

„Wirken auch ohne Regierungsverantwortung“

De AfD behaalde tussen 29 en 32 Prozent zowel de Landtagswahlen in Saksen, Thüringen als Brandenburg. De partij weet hoe ze partijleider moet zijn, Alice Weidel, die over een jaar kandidaat is voor de Bundestagswahl. Voor een regeerungsbeteiligung fehlen ihr aber nach jetzigem Stand de potenzielen Koalitionspartner.

„Wij werken met onze eigen regelgevende verantwoordelijkheid. Unser Einfluss is grimmig, omdat de anderen bang voor ons zijn“, zei Gauland. Er is een teken van de Partei für „zo goed, dat ik niet blij zou zijn, we zullen het niet kunnen oplossen“. De AfD heeft zichzelf als een opinie gezien nadat ze ‘helemaal niet radicaal was’.