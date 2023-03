De James Webb Space Telescope heeft een handige kosmische truc uitgehaald. Het legde drie keer een beeld vast van een ver sterrenstelsel in één beeld en onthulde het verhaal van een ster die explodeerde en vervaagde.

Webb, een gezamenlijk project van NASA, de European Space Agency en de Canadian Space Agency, kreeg hulp van een cluster van melkwegstelsels genaamd RX J2129 die ongeveer 3,2 miljard lichtjaar van ons verwijderd is. Dankzij de cluster kon Webb profiteren van een fenomeen dat zwaartekrachtlensing wordt genoemd, waarbij een ruimtevoorwerp zich gedraagt ​​als een gigantisch vergrootglas om te laten zien wat erachter op de loer ligt.

Het sterrenstelsel verschijnt niet alleen drie keer, maar het verschijnt ook op verschillende tijdstippen. Een supernova — een heldere exploderende ster — is zichtbaar in de vroegste versie van de melkweg. De tweede en derde afbeelding, van ongeveer 320 dagen en 1000 dagen later, laten zien dat de supernova is vervaagd. Een geannoteerde versie van de afbeelding wijst op deze coole functies:

ESA/Webb, NASA & CSA, P. Kelly



Hoe is deze tijdmachine-actie mogelijk? “Omdat de massa in de cluster van melkwegstelsels ongelijk verdeeld is, worden de lichtstralen die door de supernova worden uitgestraald door de lens in verschillende hoeveelheden afgebogen, en dus nemen ze langere of kortere wegen naar de kijker – wat resulteert in afzonderlijke beelden”, legt ESA uit in een verklaring vorige week. Beschouw de cluster als een klonterig, ongelijkmatig vergrootglas, wat ook de reden is waarom de oriëntatie en grootte van de melkweg niet uniform is in de weergaven.

Astronomen zagen de supernova oorspronkelijk in waarnemingen van de oudere Hubble-ruimtetelescoop, wat eens te meer laat zien hoe Hubble en Webb kunnen samenwerken om ons te helpen ons universum beter te begrijpen.