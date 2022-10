Äthiopien: Diplomaten fordern Waffenstillstand in Tigray

Stand: 17.10.2022 00:09 Uhr

In der Region Tigray im Norden Äthiopiens droht eine Hungersnot, doch aufgrund der anhaltenden Kämpfe kommt keine Hilfe. Der Chef der Afrikanischen Union und UN-Generalsekretär Guterres fordern einen Waffenstillstand.

Wegen der anhaltenden Kämpfe in der äthiopischen Region Tigray hat der Leiter der Kommission der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat, die äthiopische Regierung und die Truppen in Tigray aufgefordert, sich auf einen bedingungslosen Waffenstillstand zu einigen. Es ist wichtig, dass die Menschen vor Ort wieder versorgt werden.

Die Truppen in Tigray begrüßten den Aufruf. „Wir sind bereit, uns an eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten zu halten“, sagten sie in einer Erklärung. Die äthiopische Regierung reagierte vorerst nicht.

Guterres zutiefst besorgt

Im Krieg geht es darum, wer in Tigray das Sagen hat: die Zentralregierung in Addis Abeba oder die in der Region verwurzelte Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Im Streit um Regionalwahlen und mehr politische Unabhängigkeit besetzten die nationalen äthiopischen Streitkräfte und ihre verbündeten Truppen aus dem benachbarten Eritrea die Region ab November 2020, wurden dann aber zurückgedrängt.

Ein Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres sagte am Samstagabend, er sei tief besorgt über die Eskalation der Kämpfe. Guterres forderte die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten.

Samantha Power, die Leiterin der US-Agentur für internationale Entwicklung, forderte die eritreischen Truppen auf, sich aus Tigray zurückzuziehen. Sie forderte die Beteiligten auch auf, sich auf einen Waffenstillstand zu einigen. Bis zu einer Million Menschen in der Region seien vom Hungertod bedroht, schrieb Power auf Twitter.

Noch bitterer als in der ersten Phase

Die Kämpfe gehen weiter, obwohl sich die Kriegsparteien auf Verhandlungen geeinigt haben. Ursprünglich sollten Anfang des Monats Friedensgespräche unter Federführung der Afrikanischen Union stattfinden. Diese wurden jedoch aus logistischen Gründen verschoben.

Bereits im März war ein Waffenstillstand vereinbart worden, um dringend benötigte Hilfslieferungen für die Menschen in Tigray zu ermöglichen. Im August flammten die Kämpfe jedoch erneut auf. Seitdem tobt der Krieg wieder – offenbar noch erbitterter als in der ersten Phase. Die Zahl der seit Kriegsbeginn getöteten Soldaten steigt rapide an.