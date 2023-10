Inhalt Lesen Sie auf einer Seite Inhalt

Seite 1 —

Meister sucht Ärzte mit Liebe zum Land Seite 2 —

Die Absichten sind nicht ganz altruistisch Seite 3 —

Gröditz soll ein Modellprojekt werden

Wer Aufmerksamkeit für Gröditz will, muss dafür kämpfen. Der kleine Ort mit rund 7.000 Einwohnern liegt am nördlichen Rand von Sachsen hat – mit Ausnahme ehemaliger Fabrikgebäude und einiger preußischer Grenzsteine ​​– keine Sehenswürdigkeiten, keine besonderen Schätze. Auch von Dresden aus bleibt Gröditz unter dem Radar.

Die Stadt hat einen einzigartigen Menschen, einen äußerst eigensinnigen Unternehmer: Henry Wendt. Er ist Meister und möchte in Gröditz ein Problem lösen, das viele Kleinstädte in Deutschland betrifft. Er möchte die medizinische Versorgung in seiner Stadt sicherstellen und etwas gegen den Ärztemangel tun.

Dieser Artikel stammt aus der ZEIT Nr. 45/2023. Die gesamte Ausgabe können Sie hier lesen.

Gröditz hat noch vier Hausärzte. Aber es ist wie an so vielen Orten: Die große Lücke, die Versorgungslücke, ist schon lange absehbar. Du bewegst dich ständig darauf zu. Zwei der Gröditzer Ärzte gehen bald in den Ruhestand, Nachfolger gibt es derzeit nicht. Damit blieben zwei Hausärzte für 7.000 Menschen übrig. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KV) besteht die Gefahr einer medizinischen Unterversorgung.

Es gibt Reformen vom Bund, Ideen und vor allem den Willen, Ärzte aufs Land zu holen. Aber es gibt keine absehbare Lösung. „Ich denke mir“, sagt Henry Wendt, „das muss man irgendwie machen.“ Und so baut er einfach selbst ein Ärztehaus für seine Stadt und will dort Ärzte ansiedeln. Und Wendt plant hierfür ein Modellprojekt; er will beweisen, dass es Lösungen für das Versorgungsproblem gibt. Er glaubt, dass er vor allem Organisationstalent, Ausdauer und Aufmerksamkeit für sein Projekt braucht.

Aber wird das am Ende reichen?

Das medizinische Zentrum von oben © Felix Adler für DIE ZEIT

Wenn Sie Henry Wendt anrufen und um ein Treffen bitten, werden Sie feststellen, dass er schnell Dinge erledigt. Er spricht schnell, er plant schnell. Sie haben sofort einen Termin in Ihrem Posteingang. Und wenn man ein paar Tage später durch Gröditz fährt, sieht man überall seinen Namen. Auf Baustellen, auf Firmenwagen, auf Werbeplakaten. Wendt ist vor Ort bekannt – auch dafür, dass er nicht aufgibt, wenn er sich etwas vorgenommen hat.

Keine 300 Meter von der Wendt-Zentrale entfernt, gleich um die Straßenecke, können Sie das Ärztezentrum besuchen. Oder die entsprechende Baustelle. Wendt hat das alte Wohnhaus im vergangenen Jahr gekauft, die Eröffnung ist für Frühsommer 2024 geplant. Hier sollen moderne Praxen entstehen; Vier oder fünf Ärzte könnten dort arbeiten. Aber es wird weiterhin gemauert, gehämmert und gebohrt. Von außen sind hinter Gerüsten blanke Ziegelsteine ​​zu erkennen.

Die Idee eines medizinischen Zentrums ist nicht neu; andernorts heißen die Einrichtungen MVZ: Medizinische Versorgungszentren. Sie ähneln einer sogenannten Poliklinik in der DDR: Verschiedene Ärzte teilen sich ein Gebäude. Wendt verspricht ihnen hochmoderne Räume, groß und hell, mit schnellem Internetanschluss, Ärzte könnten zusammenarbeiten. Für Patienten werden die Wege kürzer. Er möchte Hausärzte, aber auch Fachärzte zusammenbringen; Denkbar wäre ein Hautarzt oder ein Orthopäde.